أكثر من 400 عملية لعلاج الساد العيني مجاناً في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة تاريخ النشر: 2026/11/12 4:35 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 4:35 مساءً أكثر من 400 عملية لعلاج الساد العيني مجاناً ضمن جهود توسيع الخدمات الطبية التخصصية لحملة “بصر” في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة. 2737 متقدماً ومتقدمة في اختبارات مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين افتتاح مخبز حديث في ريف القنيطرة يخدم أكثر من 15 ألف نسمة إنشاء مركز تحويل كهربائي في قرية المقرز بريف القنيطرة الجنوبي رحلات جوية مباشرة بين دمشق و المدينة المنورة قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه أوفانيا وخان أرنبة بريف القنيطرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةحملة بصرمشفى الجولان الوطني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا مؤتمر طب حديثي الولادة ينطلق في دمشق بمشاركة أطباء من المحافظات والمغترب آخر الأخبار 8 صور لقطات من مناورة التنين البحري التي تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية 4 صور الأمن الداخلي والمرور يؤمّنان محيط المدينة الرياضية باللاذقية ضمن مناورة “التنين البحري” سوريا والعالم سوريا تشارك في طاولة مستديرة بتنظيم بريطاني حول أمن المناخ وتمويله خلال COP31