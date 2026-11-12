الخميس 12 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: أكثر من 400 عملية لعلاج الساد العيني مجاناً في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

أكثر من 400 عملية لعلاج الساد العيني مجاناً في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة

photo 2026 11 12 16 18 03 أكثر من 400 عملية لعلاج الساد العيني مجاناً في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة

أكثر من 400 عملية لعلاج الساد العيني مجاناً ضمن جهود توسيع الخدمات الطبية التخصصية لحملة “بصر” في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة.

2737 متقدماً ومتقدمة في اختبارات مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين
افتتاح مخبز حديث في ريف القنيطرة يخدم أكثر من 15 ألف نسمة
إنشاء مركز تحويل كهربائي في قرية المقرز بريف القنيطرة الجنوبي
رحلات جوية مباشرة بين دمشق و المدينة المنورة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه أوفانيا وخان أرنبة بريف القنيطرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار