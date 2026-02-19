صلاة التراويح في الجامع الأموي بدمشق

توزيع إعانات شتوية في ريف درعا الشرقي على الأهالي الوافدين من محافظة السويداء
كلمة الشيخ والداعية أبو عبد الرحمن المتوكل في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
الجالية السورية والعربية في مالمو بالسويد تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
وزارة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع شركة “إنتر هيلث” في مجال المشافي ومصانع الأدوية وال
بالتزامن مع يوم النظافة العالمي.. حملة نظافة شاملة في طرطوس
