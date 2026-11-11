أكثر من 500 مراجع يومياً يقصدون العيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة تاريخ النشر: 2026/11/11 9:22 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 9:22 مساءً أكثر من 500 مراجع يومياً يقصدون العيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة، حيث تتوزع الخدمات الطبية المجانية على 12 عيادة تغطي معظم الاختصاصات. الزعفران.. محصول نوعي واعد 25 عملية قثطرة قلبية مجانية في مشفى حماة الوطني لا حجز للمركبات لمجرد انتهاء مدة ترخيصها.. وزارة النقل تنفي الشائعات المتداولة بهذا الشأن ترحيب واسع بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بسوريا المجمع القضائي في خان شيخون بريف إدلب يعود إلى العمل بعد ترميمه وإعادة تأهيله صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المشفى الوطني بالرقة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الموبيليا في ريف دمشق.. خبرات متجذرة تبحث عن طريق العودة إلى الأسواق في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات طوارئ طرطوس ترفع جاهزيتها لمواجهة السيول والفيضانات خلال الشتاء امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب آخر الأخبار تقاريرالمحافظاتدمشقمحليات سانا: الدفاع تزيل 315 ألف لغم.. كيف تواجه سوريا تحديات إزالة مخلفات الحرب؟ اقتصاد سوريااقتصادسوريا والعالم وزير المالية يبحث مع صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات المالية والاقتصادية سياسةسوريا والعالم مباحثات سورية صومالية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق