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أكثر من 500 مراجع يومياً يقصدون العيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة

مراجع يومياً 500 Removed أكثر من 500 مراجع يومياً يقصدون العيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة

أكثر من 500 مراجع يومياً يقصدون العيادات الخارجية في المشفى الوطني بالرقة، حيث تتوزع الخدمات الطبية المجانية على 12 عيادة تغطي معظم الاختصاصات.

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