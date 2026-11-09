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24 ميدالية حصيلة حضور سوري لافت في بطولة أرينا أوبن للتايكوندو بالعاصمة الأردنية عمّان

24 ميدالية لسوريا 24 ميدالية حصيلة حضور سوري لافت في بطولة أرينا أوبن للتايكوندو بالعاصمة الأردنية عمّان

24 ميدالية حصيلة حضور سوري لافت في بطولة أرينا أوبن للتايكوندو بالعاصمة الأردنية عمّان، بينها 6 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات.

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