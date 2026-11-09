24 ميدالية حصيلة حضور سوري لافت في بطولة أرينا أوبن للتايكوندو بالعاصمة الأردنية عمّان تاريخ النشر: 2026/11/09 12:29 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/09 12:29 صباحًا 24 ميدالية حصيلة حضور سوري لافت في بطولة أرينا أوبن للتايكوندو بالعاصمة الأردنية عمّان، بينها 6 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات. 25 عملية قثطرة قلبية مجانية في مشفى حماة الوطني معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوياتها منذ 2022.. فما الأسباب؟ اتفاقية لدعم المشروعات الشبابية بدمشق وريفها بين هيئة تنمية المشروعات ومؤسسة منار الشركة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بطولة أرينا أوبن للتايكوندو مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الصحة تعلن تسجيل إصابتين بشلل الأطفال في دير الزور وتؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء بدمشق آخر الأخبار ثقافة وفنون ”ذاكرة الخريف”.. أمسية شعرية تستلهم موسم التأمل واستعادة الذكريات محلياتالمحافظاتدمشق وزارة النقل تنفي صحة الشائعات حول حجز المركبات لانتهاء مدة ترخيصها ثقافة وفنونالمحافظاتحماة فيلم طريق العودة في حماة.. تشريح درامي لمعاناة مخيمات النزوح