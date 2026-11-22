قرار يلحظ جهود الحكومة لتغيير واقع السوريين والسوريات تاريخ النشر: 2026/11/22 11:31 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/22 11:31 صباحًا للمرة الأولى في تاريخه، اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المتعلق بدعم حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق. اليمن يدين التفجير الإرهابي في حمص ويؤكّد تضامنه الكامل مع سوريا الرئيس الشرع يتلقى برقيتي تهنئة بعيد التحرير من الملك السعودي وولي العهد مباحثات سورية يابانية لتعزيز الاتصالات ودعم الابتكار التكنولوجي أوتشا: تقدم مستمر في عودة النازحين من المخيمات ومواقع النزوح بسوريا علبي يبحث مع صالح تعزيز التعاون ودعم عودة اللاجئين وإعادة الإعمار صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إبراهيم علبيسوريامجلس الشعب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه الرقابة والتفتيش تمدد تسجيل ناجحي مسابقة تأهيل كوادر الرقابة للأربعاء القادم بسبب التكاليف.. مزارعو الشوندر السكري في الغاب بحماة يتجهون نحو زراعات أكثر ربحية الأشغال العامة تبحث مقترح دليل تقييم أضرار البنى التحتية لتحديث استراتيجية الإسكان الزبلطاني بدمشق.. 500 منشأة و6000 عامل يشكلون ركيزة أساسية للصناعات النسيجية مقتل فلسطيني وإصابة آخرين خلال اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية آخر الأخبار منوعات سامسونغ وإس كيه هاينكس تسجلان ارتفاعاً حاداً في توزيعات الأرباح خلال الربع الثالث منوعات سيجنال يقيّد التقاط لقطات الشاشة لتعزيز حماية خصوصية المستخدمين منوعات لماذا تختلف طريقة فهم الجمل لدى الأطفال والمراهقين؟ دراسة توضح