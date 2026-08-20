الشركة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة تاريخ النشر: 2026/08/20 5:14 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 5:14 مساءً بهدف تأهيل مصادر وشبكات مياه الشرب لتحسين التزود المائي، الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة. دور النخب في دعم إعادة الإعمار ضمن محاضرة في حماة قصر العظم في حماة تحفة معمارية على ضفاف العاضي مشاهد جوية للملعب المعشب قبل انطلاق حملة “فداء لحماة” المجتمعية الإدارة المحلية تصدر نتائج تقييم أضرار الأفران والمدارس ودور العبادة في حماة تطوير شركة تجفيف البصل والخضار في سلمية بريف حماة خطوة في طريق تعافي الاقتصاد الوطني صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الشركة العامة لمياه الشرب في حماةحماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 391 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد خلال 6 أشهر أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 رئيس وزراء باكستان يجدد دعم بلاده لسيادة سوريا ويؤكد تعزيز التعاون الثنائي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 شغف مكتبي طالبة من حلب تتألق بالعلامة التامة وتتوّج عاماً من التحدي أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026