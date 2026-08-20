الشركة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة

بهدف تأهيل مصادر وشبكات مياه الشرب لتحسين التزود المائي، الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة.