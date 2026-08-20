الخميس 20 أغسطس 2026 — دمشق
|
Reading: الشركة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الشركة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة

photo 2026 08 17 20 14 45 الشركة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة

بهدف تأهيل مصادر وشبكات مياه الشرب لتحسين التزود المائي، الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة بالتعاون مع المنظمات الشريكة تطلق مشروعات خدمية غرب المحافظة.

دور النخب في دعم إعادة الإعمار ضمن محاضرة في حماة
قصر العظم في حماة تحفة معمارية على ضفاف العاضي
مشاهد جوية للملعب المعشب قبل انطلاق حملة “فداء لحماة” المجتمعية
الإدارة المحلية تصدر نتائج تقييم أضرار الأفران والمدارس ‏ودور العبادة في حماة
تطوير شركة تجفيف البصل والخضار في سلمية بريف حماة خطوة في طريق تعافي الاقتصاد الوطني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك