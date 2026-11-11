الفريق الصحي الجوّال يقدم خدماته لأكثر من 4 آلاف شخص في دوير الشيخ سعد بطرطوس ‏

طرطوس-سانا
استفاد نحو 4400 شخص من الخدمات الطبية والصحية التي قدمها الفريق الصحي الجوّال التابع لمنطقة طرطوس الصحية في بلدة دوير الشيخ سعد، منذ بدء جولاته في البلدة مطلع شباط الماضي، بإجمالي 10313 خدمة صحية، وفق مدير منطقة طرطوس الصحية عيسى حسين.
وأوضح حسين في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الفريق نفذ 34 جولة صحية في البلدة، كان آخرها أمس الثلاثاء، واستفاد منها 89 شخصاً، قُدّمت لهم 253 خدمة، مبيناً أن تسيير الفريق يأتي في ظل عدم وجود مركز صحي في البلدة وارتفاع كثافتها السكانية، وصعوبة وصول بعض الأهالي إلى المركز الصحي في بلدة الشيخ سعد المجاورة.
خدمات طبية ووقائية
بيّن حسين أن الخدمات المقدمة تشمل الفحوص الطبية، منها قياس ضغط الدم وسكر الدم، وخدمات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة وتوزيع الأدوية المجانية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.
وأضاف أن الفريق يقدم خدمات الترصد التغذوي للأطفال، من خلال قياس الوزن والطول ومحيط منتصف العضد، للكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، وتوزيع المغذيات المناسبة وفق الفئات العمرية.
وأشار حسين إلى أن خطة الفرق الصحية الجوّالة تتضمن تنفيذ ثماني جولات شهرياً، بمعدل جولتين أسبوعياً، تستهدف القرى والبلدات والأحياء ذات الكثافة السكانية التي تفتقر إلى المراكز الصحية، وفق الاحتياجات الصحية والبيانات المتوافرة.
ولفت إلى إحالة الحالات التي تحتاج إلى رعاية مستمرة إلى أقرب مركز صحي أو مشفى لمتابعتها، موضحاً أن المديرية تعمل على توسيع نطاق عمل الفرق ليشمل قرى وبلدات جديدة ضمن منطقة طرطوس الصحية.
وتندرج خدمات الفرق الصحية الجوالة ضمن جهود مديرية صحة طرطوس لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية، والوصول بها إلى التجمعات السكانية التي تفتقر إلى المراكز الصحية، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر ومتابعة الحالات المرضية، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتخفيف الأعباء عن الأهالي.