الفريق الصحي الجوّال يقدم خدماته لأكثر من 4 آلاف شخص في دوير الشيخ سعد بطرطوس ‏

طرطوس-سانا‎ ‎

استفاد نحو 4400 شخص من الخدمات الطبية والصحية التي قدمها الفريق الصحي الجوّال التابع لمنطقة طرطوس الصحية ‏في بلدة دوير الشيخ سعد، منذ بدء جولاته في البلدة مطلع شباط الماضي، بإجمالي 10313 خدمة صحية، وفق مدير منطقة ‏طرطوس الصحية عيسى حسين‎.‎

وأوضح حسين في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الفريق نفذ 34 جولة صحية في البلدة، كان آخرها أمس الثلاثاء، ‏واستفاد منها 89 شخصاً، قُدّمت لهم 253 خدمة، مبيناً أن تسيير الفريق يأتي في ظل عدم وجود مركز صحي في البلدة ‏وارتفاع كثافتها السكانية، وصعوبة وصول بعض الأهالي إلى المركز الصحي في بلدة الشيخ سعد المجاورة‎.‎

خدمات طبية ووقائية

بيّن حسين أن الخدمات المقدمة تشمل الفحوص الطبية، منها قياس ضغط الدم وسكر الدم، وخدمات الصحة الإنجابية، وتنظيم ‏الأسرة وتوزيع الأدوية المجانية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة‎.‎

وأضاف أن الفريق يقدم خدمات الترصد التغذوي للأطفال، من خلال قياس الوزن والطول ومحيط منتصف العضد، للكشف ‏المبكر عن حالات سوء التغذية، وتوزيع المغذيات المناسبة وفق الفئات العمرية‎.‎

وأشار حسين إلى أن خطة الفرق الصحية الجوّالة تتضمن تنفيذ ثماني جولات شهرياً، بمعدل جولتين أسبوعياً، تستهدف ‏القرى والبلدات والأحياء ذات الكثافة السكانية التي تفتقر إلى المراكز الصحية، وفق الاحتياجات الصحية والبيانات المتوافرة‎.‎

ولفت إلى إحالة الحالات التي تحتاج إلى رعاية مستمرة إلى أقرب مركز صحي أو مشفى لمتابعتها، موضحاً أن المديرية ‏تعمل على توسيع نطاق عمل الفرق ليشمل قرى وبلدات جديدة ضمن منطقة طرطوس الصحية‎.‎

وتندرج خدمات الفرق الصحية الجوالة ضمن جهود مديرية صحة طرطوس لتوسيع ‏نطاق الرعاية الصحية الأولية، ‏والوصول بها إلى التجمعات السكانية التي تفتقر إلى ‏المراكز الصحية، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر ومتابعة ‏الحالات المرضية، بما ‏يسهم في تحسين المؤشرات الصحية وتخفيف الأعباء عن الأهالي.‏