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سوق الجمعة في الصالحية.. حكاية رزق ارتبطت بالصلاة وذاكرة الدمشقيين

“معرض الكتب” في جامعة حمص لتشجيع الطلاب على القراءة وتوسيع معارفهم
مسؤولة أممية لـ سانا: نتطلع لمواصلة التعاون مع سوريا في مجال مكافحة الجريمة والفساد
انطلاق معرض”شفق” للفن التشكيلي بمشاركة 23 فنانة في ثقافي أبو رمانة بدمشق
توزيع 167 حقيبة مدرسية ضمن مبادرة لدعم طلاب القنيطرة
إجراءات احترازية بريف حلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحرائق المحاصيل خلال موسم الحصاد
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