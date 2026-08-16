بعد مسح شمل أكثر من 11 ألف شخص.. سوريا تتحرك لمواجهة التدخين

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد نتائج المسح الوطني للتدخين الذي نفذته ‏على عينة ممثلة من الأسر السورية في جميع المحافظات، وذلك خلال ورشة عمل ‏أقيمت في فندق القيصر بدمشق، بحضور ممثلين عن وزارات الأوقاف، والثقافة، ‏والداخلية، والعدل، والمالية، والاقتصاد والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والزراعة.‏

وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى وضع خطوات عملية لتطبيق الاستراتيجية ‏الوطنية لمكافحة التدخين، من خلال حشد خبراء من وزارة الصحة ومنظمتي ‏الصحة العالمية وسامز ومختلف الوزارات والجهات المعنية، لتحديد الإجراءات ‏العملية اللازمة، بما في ذلك التشريعات والقوانين، وتحديد أدوار الجهات الحكومية ‏والمجتمعية، والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.‏

استجابة وطنية متكاملة

وأوضح معاون وزير الصحة للشؤون الصحية حسين الخطيب أن التدخين قضية ‏اقتصادية واجتماعية وتنموية، تمتد آثارها إلى المدخن وأسرته ومحيطه، وتنعكس ‏على:‏

‏- النظام الصحي من خلال الأمراض المرتبطة باستخدام التبغ.‏

‏- الاقتصاد عبر تكاليف العلاج وفقدان الإنتاجية.‏

‏- الأسرة من خلال الإنفاق على منتجات التبغ.‏

‏- الأطفال وغير المدخنين عبر التعرض للتدخين السلبي.‏

وأشار الخطيب إلى أن التعامل مع هذه القضية يحتاج إلى استجابة وطنية متكاملة ‏تجمع بين التشريع والرقابة والوقاية والتوعية والخدمات الصحية والبيانات والبحث ‏العلمي والتدخل المجتمعي، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة التدخين تشكل إطاراً ‏مهماً لجمع مختلف الجهات والقطاعات حول هذه القضية.‏

وأعرب عن تطلعه لأن تكون الهيئة أكثر من مجرد إطار للتنسيق، بل منصة وطنية ‏تقود العمل المشترك، وتحدد الأولويات، وتقترح التدخلات، وتتابع تنفيذها وتقيس ‏أثرها.‏

تحليل 11300 استبيان

من جهته، أوضح مدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد سالم، في تصريح ‏لمراسلة سانا أن المسح الوطني استهدف تحليل 11300 استبيان لقياس العبء ‏الصحي والاقتصادي المترتب على التدخين، مبيناً أنه يعد الأحدث والأشمل من ‏نوعه، حيث استهدف السلوكيات المرتبطة بالتدخين لدى البالغين ممن تجاوزت ‏أعمارهم الخامسة عشرة، ومؤشرات الاعتماد على النيكوتين.‏

واعتبر سالم أن هذه المعطيات تشكل مرتكزاً أساسياً لإعادة تفعيل اللجنة الوطنية ‏لمكافحة التدخين ووضع تدخلات عملية قابلة للتطبيق، موضحاً أن المسح يمثل قيمة ‏مضافة حقيقية للجهود الوطنية، حيث سينعكس على خطوات قابلة للقياس في مجال ‏رفع الوعي المجتمعي، وخاصة لدى فئة الشباب، إضافة إلى توفير آليات دعم ‏للراغبين في الإقلاع عن التدخين.‏

مكافحة التدخين أولوية قصوى

من جانبه، بين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الجمعية الطبية السورية ‏الأمريكية (سامز) الدكتور مازن كوارة، أنه تم إنجاز المسح الميداني بالتعاون بين ‏وزارة الصحة وسامز للوقوف على حجم مشكلة التدخين، وسيتم تحليل معمق ‏للعوامل المؤدية إلى تفاقم الظاهرة أو استمرارها، ثم صياغة خطوات عملية قابلة ‏للتنفيذ بالتعاون بين مختلف الوزارات والمنظمات والمجتمع والإعلام، بهدف الحد ‏من هذه الظاهرة ومن تداعياتها الصحية.‏

وأكد كوارة سعي سوريا للخروج من قائمة الدول الأقل اهتماماً بهذه الظاهرة، ‏والانتقال بها إلى مصاف الدول التي تولي مكافحة التدخين أولوية قصوى، مشدداً ‏على أن هذه الظاهرة تتطلب جهوداً كبيرة ومضاعفة من الوزارات والجهات ‏المعنية.‏

تجارب دولية ناجحة ‏

من جهته، لفت نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتور محمد ‏الصفدي، إلى أن موضوع التدخين من أهم الملفات التي توليها المنظمة اهتماماً ‏خاصاً، لتقديم أي دعم تقني والعمل مع الشركاء لمكافحة هذه الآفة، مستعرضاً ‏تجارب عدد من الدول التي حققت قفزات نوعية في خفض معدلات التدخين، مثل ‏تركيا، والأوروغواي، والبرازيل.‏

وأشار الصفدي إلى أن العامل المشترك في نجاح هذه النماذج لم يقتصر على مطالبة ‏المدخنين بالإقلاع أو فرض الضرائب فقط، بل تجاوزها إلى تغيير البيئات المحيطة ‏بهم لجعلها أقل تشجيعاً على التدخين.‏

وأوضح أن هذه الدول حققت انخفاضاً تراوح بين 30 و40% خلال 10 إلى 15 ‏عاماً من خلال التركيز على الأجيال الجديدة، ومعالجة العادات الاستهلاكية عبر ‏وسائل ثقافية كالأفلام، وإعادة تشكيل التصورات الاجتماعية حول التدخين ليصبح ‏ممارسة غير مفضلة أو مرتبطة بطبقات اجتماعية معينة، مستشهداً بما حدث في ‏أوروبا من تحول مجتمعي مماثل.‏

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 8 ملايين شخص على مستوى ‏العالم يموتون سنوياً بسبب التدخين، مليون شخص منهم من غير المدخنين لكنهم ‏يصنفون (كمدخن سلبي).‏

وتعمل وزارة الصحة على تعزيز العمل الوطني لمكافحة التدخين خلال المرحلة ‏القادمة، بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير استجابة وطنية أكثر فاعلية واستدامة، ‏تستند إلى البيانات والأدلة وتترجم إلى تدخلات قابلة للتطبيق والقياس.‏