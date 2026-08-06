‏ ارتفاع حصيلة إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 إصابة و1801 وفاة

كينشاسا -سانا‏

أظهرت النشرة الوبائية اليومية الصادرة، أمس الأربعاء، عن وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد ‏الإصابات المؤكدة بمرض إيبولا، الناجم عن فيروس بونديبوغيو، إلى 3973 إصابة، بينها 1801 وفاة.‏

وأوضحت النشرة أن السلطات الصحية تواصل تنفيذ إجراءات الترصد الوبائي وتتبع المخالطين، وتعزيز خدمات التشخيص ‏والعلاج في المناطق المتضررة، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار المرض، والسيطرة على التفشي.‏

وكانت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية أعلنت، في الـ15 من أيار الماضي، التفشي السابع عشر لمرض إيبولا في ‏البلاد، بعد تأكيد الإصابة بفيروس بونديبوغيو، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في الـ17 من الشهر ذاته، أن التفشي يمثل ‏حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.‏