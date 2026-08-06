‏ ارتفاع حصيلة إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 إصابة و1801 وفاة

كينشاسا -سانا
أظهرت النشرة الوبائية اليومية الصادرة، أمس الأربعاء، عن وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بمرض إيبولا، الناجم عن فيروس بونديبوغيو، إلى 3973 إصابة، بينها 1801 وفاة.
وأوضحت النشرة أن السلطات الصحية تواصل تنفيذ إجراءات الترصد الوبائي وتتبع المخالطين، وتعزيز خدمات التشخيص والعلاج في المناطق المتضررة، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار المرض، والسيطرة على التفشي.
وكانت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية أعلنت، في الـ15 من أيار الماضي، التفشي السابع عشر لمرض إيبولا في البلاد، بعد تأكيد الإصابة بفيروس بونديبوغيو، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في الـ17 من الشهر ذاته، أن التفشي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.