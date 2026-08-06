الصحة تبحث مع مؤسسة البصر العالمية تعزيز التعاون في مجال طب العيون ‏

دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد من مؤسسة البصر العالمية ضم كلاً من نائب المدير التنفيذي للمؤسسة فتحي عبد الله غالب، والمدير الطبي صادق محمد الدعيس، سبل تعزيز التعاون في مجال طب العيون وتنفيذ حملات جراحة المياه البيضاء.
وأوضحت وزارة الصحة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض ما أُنجز خلال عام 2026 في إطار الشراكة مع الوزارة، التي شملت تنفيذ ثماني حملات طبية، أُجري خلالها 3340 عملية جراحية للمياه البيضاء في مختلف المحافظات، مع الإعلان عن خطط لتنفيذ 4 حملات إضافية حتى نهاية العام.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في شهر حزيران الماضي، بالتعاون مع مؤسستي شام الإنسانية والبصر العالمية، عن إطلاق حملة “بصر 4” الطبية المجانية، التي تستهدف إجراء عمليات جراحة إزالة الساد “المياه البيضاء”، وتقديم الاستشارات العينية، وذلك في محافظتي دير الزور والرقة.
وتعد مؤسسة البصر العالمية إحدى المنظمات الإنسانية غير الحكومية، وغير الربحية المتخصصة في مجال مكافحة العمى وأمراض العيون، حيث انطلقت أعمالها عام 1989 بهدف الحدّ من انتشار الإعاقة البصرية، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة للفئات الأكثر احتياجاً في الدول النامية.