الصحة تبحث مع مؤسسة البصر العالمية تعزيز التعاون في مجال طب العيون ‏

IMG 20260805 223919 846 الصحة تبحث مع مؤسسة البصر العالمية تعزيز التعاون في مجال طب العيون ‏

دمشق-سانا‏

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد من مؤسسة البصر العالمية ضم كلاً من نائب المدير التنفيذي للمؤسسة فتحي عبد ‏الله غالب، والمدير الطبي صادق محمد ‌‏الدعيس‏، سبل تعزيز التعاون في مجال طب العيون وتنفيذ ‏حملات جراحة المياه ‏البيضاء.‏

IMG 20260805 223919 736 الصحة تبحث مع مؤسسة البصر العالمية تعزيز التعاون في مجال طب العيون ‏

وأوضحت وزارة الصحة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، ‌‏استعرض ما أُنجز خلال عام 2026 في إطار الشراكة مع الوزارة، التي شملت تنفيذ ثماني حملات طبية، أُجري خلالها ‌‏‌‏3340 عملية جراحية للمياه البيضاء في مختلف المحافظات، مع الإعلان عن خطط لتنفيذ 4 حملات إضافية حتى نهاية ‌‏العام.‏

وكانت وزارة الصحة أعلنت في شهر حزيران الماضي، بالتعاون مع مؤسستي شام الإنسانية والبصر العالمية، عن إطلاق ‌‏حملة “بصر 4” الطبية المجانية، التي تستهدف إجراء عمليات جراحة إزالة الساد “المياه البيضاء”، وتقديم الاستشارات ‌‏العينية، وذلك في محافظتي دير الزور والرقة. ‏

وتعد مؤسسة البصر العالمية إحدى المنظمات الإنسانية غير الحكومية، وغير الربحية المتخصصة في مجال مكافحة العمى ‌‏وأمراض العيون، حيث انطلقت أعمالها عام 1989 بهدف الحدّ من انتشار الإعاقة البصرية، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة ‌‏للفئات الأكثر احتياجاً في الدول النامية. ‏

IMG 20260805 223919 489 الصحة تبحث مع مؤسسة البصر العالمية تعزيز التعاون في مجال طب العيون ‏
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