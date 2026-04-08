الصحة: 25 حملة طبية مجانية خلال 2025 قدمت عشرات آلاف الخدمات والعمليات النوعية

دمشق-سانا

أكدت وزارة الصحة السورية أن الحملات الطبية الشاملة والمجانية التي نفذتها في مختلف المحافظات خلال عام 2025 أسفرت عن تقديم عشرات آلاف الخدمات الطبية النوعية، وإجراء آلاف العمليات الجراحية المتخصصة، في إطار جهودها لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن عدد الحملات المنفذة بلغ 25 حملة طبية مجانية، نُظمت بالتعاون مع جهات وطنية وشراكات دولية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضى، ولا سيما في المناطق الأكثر حاجة.

وبينت أن هذه الحملات أسهمت في تقديم أكثر من 24 ألف استشارة طبية تخصصية، بمشاركة نحو 800 طبيب اختصاصي محلي ووافد، إضافة إلى إجراء أكثر من 10 آلاف و600 عمل جراحي نوعي في عدة اختصاصات.

وأشارت الوزارة إلى أن العمليات التخصصية شملت 716 حالة زرع قوقعة سمعية، و63 عملية زرع قرنية داخل سوريا، فضلاً عن 250 إجراء لتبديل الصمامات القلبية وإغلاق الفتحات عبر القثطرة لدى الأطفال.

كما تضمنت الحملات وفق الوزارة تنفيذ 11 حالة ضمن برنامج الإيليشن القلبي، إلى جانب 13 جراحة معقدة للجفن والعمود الفقري، ضمن خطة تستهدف توفير تدخلات طبية دقيقة ومتقدمة مجاناً.

وتأتي هذه الحملات في سياق تعزيز القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المجانية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية المقدمة للسكان.