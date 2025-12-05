الصحة ترفع جاهزية منظومة الإسعاف والطوارئ مواكبةً لاحتفالات تحرير سوريا

دمشق-سانا

اتخذت وزارة الصحة عدداً من الإجراءات لضمان أعلى مستوى من الجاهزية والاستجابة السريعة، لضمان سلامة المواطنين خلال فعاليات واحتفالات ذكرى تحرير سوريا.

وأوضح مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان في تصريح لـ سانا، أنه تم وضع خطة طوارئ متكاملة، تتضمن رفع الجاهزية القصوى في منظومات الإسعاف على مستوى المحافظات.

وبين النعسان أن الإجراءات شملت تعزيز نقاط تمركز سيارات الإسعاف في الساحات الرئيسية ومواقع الفعاليات الجماهيرية، وتكثيف المناوبات خلال ساعات الذروة، بالتوازي مع التنسيق عالي المستوى مع وحدات الشرطة والدفاع المدني لتنظيم حركة الوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على كل الفرق بتفقد جاهزية الأجهزة الطبية داخل سيارات الإسعاف وتوفر الأدوية والمستهلكات اللازمة لتمكينها من التعامل مع مختلف الحالات بشكل فوري قبل نقلها للمشافي.

ولفت النعسان إلى أن غرفة الطوارئ تتابع الوضع بشكل آني، لاستقبال البلاغات وتنسيق حركة سيارات الإسعاف بين المحافظات، مع متابعة دقيقة للحوادث المرتبطة بالازدحام أو التجمعات الكبيرة.

وأكد أن المنظومات الإسعافية والمنشآت الصحية تعمل بأقصى طاقة لضمان سلامة المواطنين، داعياً إلى الالتزام بإرشادات السلامة، والمساعدة على إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، والإبلاغ عن أي حالة إسعافية بشكل فوري عبر الرقم الموحد المخصص 110.

وتشهد المحافظات السورية، منذ ال 27 من الشهر الماضي، فعاليات شعبية واسعة احتفاء بذكرى انطلاق معركة ردع العدوان وتحرير سوريا، حيث تأتي إجراءات وزارة الصحة في إطار حرصها الدائم على تأمين الاستجابة الفورية خلال الأعياد والمناسبات، لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية لضمان سلامة المواطنين.