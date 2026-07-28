وفد من وزارة الصحة التركية يطلع على احتياجات القطاع الصحي في الرقة ضمن جولة ميدانية مشتركة

الرقة-سانا

أجرى وفد من وزارة الصحة التركية، برفقة وفد من وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية ثانية إلى محافظة الرقة، اطلع خلالها على واقع القطاع الصحي واحتياجات المنشآت الطبية، في إطار استكمال تقييم الاحتياجات، وبحث سبل دعم أعمال إعادة التأهيل وتحسين الخدمات الصحية.

وشملت الجولة مشفى الرقة الوطني، والتوليد والأطفال، ومركزي البناتي والرافقة الصحيين، لتقييم واقعها واحتياجاتها، على أن تستكمل الجولة بزيارة ميدانية إلى القطاع الصحي في تل أبيض وعين عيسى.

وأوضح مدير صحة الرقة عبد الله الحمود في تصريح لمراسل سانا، أن الوفد اطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، في عدد من المشافي والمراكز الصحية، إضافة إلى أوضاع الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

وبيّن أن المديرية زودت الوفد بالدراسات الفنية التي أعدتها حول احتياجات القطاع الصحي وأولويات إعادة التأهيل.

وأشار الحمود إلى أن الوفد أبدى اهتماماً بدعم المنشآت الصحية وتنفيذ أعمال إصلاح وتأهيل تسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية، لافتاً إلى أن الزيارة تندرج ضمن جولة تشمل عدداً من المحافظات السورية، لتقييم الاحتياجات ووضع أولويات التدخل.

من جهته، أوضح رئيس مشفى الرقة الوطني أحمد العساف أن الوفد اطلع خلال زيارته للمشفى على سير العمل في الأقسام العاملة، واستمع إلى شرح حول احتياجات المشفى المتعلقة بأعمال الترميم والتجهيزات الطبية، مؤكداً أن الزيارة أتاحت عرض الاحتياجات الفعلية، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي الزيارة استكمالاً للتنسيق القائم مع وزارة الصحة الذي بدأ في الـ 5 من أيار الماضي بزيارة أولى لتقييم واقع القطاع الصحي وتحديد أولويات إعادة التأهيل، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى استعادة جاهزية المشافي والمراكز الصحية المتضررة.