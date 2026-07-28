تنطلق في أيلول القادم.. حملة “كلنا لسوريا” الطبية الجراحية

دمشق-سانا



أعلنت وزارة الصحة إطلاق حملة “كلنا لسوريا” الطبية الجراحية، وذلك بالتعاون مع منظمة عبر الأطلسي للإغاثة الإنسانية (AHR)، التي ستنفذ في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وإدلب وحماة، خلال الفترة الممتدة من الـ 5 حتى الـ 10 من شهر أيلول القادم.



وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الحملة تشمل الاختصاصات التالية: جراحة الأطفال، النسائية والتوليد، الجهاز الهضمي، الوجه والفكين، الجراحة التجميلية، جراحة العيون، والجراحة العامة.

التسجيل من اليوم حتى 15 آب

ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة إلى التسجيل من خلال مسح رمز QR المرفق، أو عبر الرابط الإلكتروني. ولفتت الوزارة إلى أن التسجيل يكون مفتوحاً اعتباراً من تاريخ اليوم 28 تموز الجاري وحتى الـ 15 من شهر آب المقبل.





ومنظمة “عبر الأطلسي” للإغاثة الإنسانية (AHR)، هي منظمة دولية تأسست بهدف تقديم الرعاية الصحية المجانية والخدمات الجراحية والدوائية، والدعم الطبي، وتسيير البعثات الجراحية التخصصية في مناطق عدة من العالم.