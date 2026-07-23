صحة حلب تغلق مشفى الشفاء مؤقتاً إثر مخالفات طبية وتنظيمية

حلب-سانا

أغلقت مديرية صحة حلب اليوم الخميس مشفى الشفاء التخصصي (التآلف سابقاً) إغلاقاً مؤقتاً بقرار صادر عن وزارة الصحة، وذلك على خلفية رصد عدد من المخالفات والتجاوزات التنظيمية والطبية خلال أعمال الرقابة والتفتيش الدوري.

وينص القرار على إيقاف استقبال المرضى في المنشأة، ريثما تتم معالجة المخالفات المرصودة وتصويبها وفق الاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة.

وأوضح مدير المنشآت الصحية في مديرية صحة حلب محمود الصياح لـ سانا، أن القرار جاء بناءً على تقرير رفعه الفريق الرقابي بالمديرية عقب جولة تفتيشية ثبت خلالها وجود تجاوزات طبية وخطأ طبي .

وأكد الصياح أن الإغلاق الإداري يقتصر على تعليق قبول الحالات المرضية الجديدة، متوقعاً أن تتم معالجة التجاوزات وتصويب الأخطاء من قبل إدارة المشفى خلال أيام، ليُعاد فتحه بقرار وزاري جديد فور رفع تقرير يثبت استيفاء الشروط المطلوبة.

وتأتي إجراءات الإغلاق ضمن سياسة وزارة الصحة الرامية إلى ضمان التزام المنشآت الطبية بالمعايير الصحية والتنظيمية المعتمدة وحماية سلامة المرضى، وذلك من خلال الجولات الرقابية والتفتيشية الدورية التي تُنفّذ على المشافي والمنشآت الخاصة للتحقق من تطبيق الاشتراطات المطلوبة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.