الخضراوات وصحة القلب.. دراسة تكشف اختلاف الفوائد بين الرجال والنساء

كانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تأثير بعض أنواع الخضراوات في صحة القلب قد يختلف بين الرجال والنساء، ما يشير إلى أهمية مراعاة الفروق البيولوجية عند اختيار الأنظمة الغذائية الداعمة للوقاية من أمراض القلب.

وذكر موقع HealthDay المتخصص في الأخبار الطبية والصحية اليوم الأربعاء، أن الدراسة أجراها باحثون من معهد أبحاث الصحة والغذاء في جامعة إيدث كوان، بقيادة الباحثة تيريزا أوسوليفان، وشملت أكثر من 600 شخص بالغ في أستراليا، بهدف تقييم العلاقة بين أنماط استهلاك الخضراوات ومؤشرات صحة القلب لدى الرجال والنساء.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تناول البقوليات، مثل الفول والعدس والفاصولياء، ارتبط بانخفاض احتمالات ظهور مؤشرات مبكرة لأمراض القلب لدى الرجال الشباب، بينما ارتبط تناول الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والكرنب، بفوائد أكبر لدى النساء، ولا سيما فيما يتعلق بعوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ورجح الباحثون أن تعود هذه الاختلافات إلى تباين استجابة الجسم للعناصر الغذائية والمركبات النباتية الموجودة في الخضراوات، موضحين أن بعض هذه المركبات قد تؤثر في الهرمونات ما قد ينعكس على الفوائد الصحية لكل فئة، ومؤكدين أن إدراج الخضراوات ضمن النظام الغذائي اليومي يظل وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم صحة القلب.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتأكيدها وتفسير الآليات البيولوجية التي تقف وراء اختلاف تأثير أنواع الخضراوات في صحة القلب بين الرجال والنساء.