الصحة السورية ومنظمة الصحة العالمية تبحثان خطة مستدامة لتطوير الرعاية الصحية الأولية

دمشق-سانا

عقدت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً مع وفد من منظمة الصحة العالمية (WHO)، لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي.

وتركزت محاور الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة حول استعراض مخرجات الزيارات الميدانية الأخيرة التي شملت عدداً من المراكز الصحية والمستشفيات في المحافظات، وذلك بهدف صياغة خطة عمل مشتركة ومستدامة تعالج الفجوات الراهنة، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، تمهيداً للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.

تقدير الاحتياجات الفعلية وتأمين المتطلبات

وأكد معاون وزير الصحة للشؤون الإدارية والتخطيط أسامة السعيد خلال اللقاء، ضرورة التركيز بدقة على كشف الثغرات لتقدير الاحتياجات الفعلية وتأمين المتطلبات اللازمة، مشدداً على أهمية صياغة برنامج عمل تنفيذي محدد الأطر والجداول الزمنية بما يكفل استدامة هذه البرامج المشتركة ويحول دون توقفها.

وأعرب السعيد عن التزام الوزارة التام بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنفيذ الخطط الصحية، مثمناً جهود المنظمة واهتمامها البالغ بالمتابعة الميدانية الدقيقة التي أثمرت عن رؤية واقعية للأداء الصحي في مختلف المناطق.

بدورها، أشادت نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا كريستينا بيثكي، بالتعاون المثمر والبناء مع الوزارة، مؤكدةً أن الملف الصحي السوري يُعد على رأس أولويات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

دعم متواصل للمجالات الحيوية

وفي مداخلاتهم، أوضح أعضاء وفد المنظمة أن الدعم الفني سيتواصل في مجالات حيوية تشمل صحة الأمهات وحديثي الولادة، وتعزيز قدرات القابلات، وتفعيل نظام ترصد وفيات الأمهات، حيث استعرضوا النتائج التفصيلية لزياراتهم للمراكز الصحية، مشيرين إلى جودة الخدمات المقدمة في بعض تلك المراكز، ونجاح برامج التدخلات المتكاملة لصحة الطفل التي تم تنفيذها، مع التأكيد على إمكانية تعميم هذه التجارب الناجحة على باقي المحافظات لتوحيد مستوى الأداء الصحي.

ولفت الوفد إلى أن العمل المشترك مع وزارة الصحة لن يتوقف بانتهاء المهمة الحالية، بل سيمتد عبر آليات اجتماعات دورية وخطط تنفيذية واضحة المعالم، تعكس التزام المنظمة بدعم القطاع الصحي في سوريا لتحقيق الاستقرار المنشود في تقديم الخدمات للمواطنين.

وكان الوزير العلي بحث في الأول من تموز الجاري مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط هانس غلوكه، سبل دعم القطاع الصحي في سوريا وتعزيز جاهزيته، وذلك على هامش مشاركته في أعمال “مؤتمر حماية الصحة في الزلازل” المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.