إصابة رجلي إطفاء أثناء مشاركتهما في إخماد حريق بمعمل للبلاستيك في حماة

حماة-سانا
أصيب رجلا إطفاء من فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة بالاختناق أثناء مشاركتهما في عمليات إخماد حريق اندلع في معمل للبلاستيك على أطراف مدينة حماة.
وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة محمد الشيخ قدور في تصريح لـ سانا، أنه تم إسعاف المصابين ميدانياً وتقديم الرعاية اللازمة لهما، مبيناً أن فرق الدفاع المدني تواصل جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، مع اتخاذ تدابير السلامة لحماية الكوادر العاملة في الموقع.
يذكر أن فرق الدفاع المدني بحماة في جاهزية عالية ودائمة للتعامل فورياً مع أي حريق أو حادث يمس حياة المواطنين.