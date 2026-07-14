الصحة السورية تعلن انتهاء الاستجابة الطارئة للتداعيات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه الفرات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، انتهاء الاستجابة الطارئة للتداعيات الصحية الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات مؤخراً، والانتقال رسمياً إلى مرحلة التعافي الصحي، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات الإسعافية والعلاجية.

وقال مدير مديرية صحة دير الزور الدكتور نصر الخلف في تصريح لـ سانا: إنه تم إيقاف العمل بكود الطوارئ الطبي الذي كان قد تم تفعيله للتعامل مع تداعيات فيضان نهر الفرات، مؤكداً أن جميع الخطط الصحية والإسعافية الموضوعة قد أنجزت دون تسجيل أي تقصير في تقديم الخدمات للمتضررين.

وأشار الخلف إلى أن الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي يهدف إلى استعادة استقرار الخدمات الصحية في المناطق المتأثرة، وضمان استمرارية تقديمها بأفضل مستوى ممكن، مع التركيز على تعزيز الجاهزية في المشافي والمراكز الصحية التابعة لها، وتأمين بيئة صحية آمنة للمواطنين.

وشدد الخلف على أن وزارة الصحة تعمل حالياً على دعم وتطوير نظام الإحالة الطبية، بما يكفل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية المناسبة بكفاءة وفعالية عالية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تجاوز الآثار الناتجة عن الحالة الطارئة، وتحقيق التعافي المستدام للقطاع الصحي في المحافظات المتضررة.

وكانت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‌‏والرقة شهدت أواخر شهر أيار الماضي، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏مياه النهر، ما استدعى تشكيل غرفة ‏عمليات مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع، والتنسيق بين مختلف الجهات ‏الحكومية والخدمية، ولحماية ‏المواطنين والممتلكات، وتقليل ‏الخسائر، ومراقبة ‏منسوب المياه.‏