مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات ‏داء السيكلوسبورا

واشنطن-سانا‏

أعلنت نائبة مدير قسم الأمراض المنقولة بالغذاء والماء والبيئة في المراكز ‏الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (‏CDC‏)، غوين بيغرستاف، ‏تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بداء السيكلوسبورا في ‏الولايات المتحدة، مع استمرار التحقيقات لتحديد مصدر التفشي.‏

وقالت بيغرستاف، بحسب موقع المراكز الأمريكية،أمس الثلاثاء: إنه تم ‏تسجيل 1645 إصابة مؤكدة مخبرياً بالمرض في 34 ولاية منذ الأول من ‏أيار الماضي، إضافة إلى أكثر من 5100 بلاغ لا تزال قيد التحليل، مشيرة ‏إلى أن أكبر بؤر التفشي سُجلت في ولايات ميشيغان وأوهايو وكنتاكي ‏وفرجينيا الغربية.‏

وأوضحت أن داء السيكلوسبورا مرض معوي يسببه طفيلي مجهري ينتقل ‏عبر تناول أغذية أو مياه ملوثة، ولا ينتقل مباشرة من شخص إلى آخر، ‏مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تحديد مصدر غذائي مسؤول عن التفشي.‏

وتواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتبع المنتجات الزراعية المشتبه بها، ‏فيما أوصت السلطات الصحية بغسل الخضراوات والفواكه جيداً واتباع ‏إرشادات سلامة الغذاء.

ويعد داء السيكلوسبورا من الأمراض المعوية التي تظهر أعراضها عادة بعد ‏أسبوع إلى أسبوعين من الإصابة، وتشمل الإسهال المائي، والتقلصات، ‏والغثيان، وفقدان الشهية، والتعب، وارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة.‏