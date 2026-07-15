مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات ‏داء السيكلوسبورا

واشنطن-سانا
أعلنت نائبة مدير قسم الأمراض المنقولة بالغذاء والماء والبيئة في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، غوين بيغرستاف، تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بداء السيكلوسبورا في الولايات المتحدة، مع استمرار التحقيقات لتحديد مصدر التفشي.
وقالت بيغرستاف، بحسب موقع المراكز الأمريكية،أمس الثلاثاء: إنه تم تسجيل 1645 إصابة مؤكدة مخبرياً بالمرض في 34 ولاية منذ الأول من أيار الماضي، إضافة إلى أكثر من 5100 بلاغ لا تزال قيد التحليل، مشيرة إلى أن أكبر بؤر التفشي سُجلت في ولايات ميشيغان وأوهايو وكنتاكي وفرجينيا الغربية.
وأوضحت أن داء السيكلوسبورا مرض معوي يسببه طفيلي مجهري ينتقل عبر تناول أغذية أو مياه ملوثة، ولا ينتقل مباشرة من شخص إلى آخر، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تحديد مصدر غذائي مسؤول عن التفشي.
وتواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتبع المنتجات الزراعية المشتبه بها، فيما أوصت السلطات الصحية بغسل الخضراوات والفواكه جيداً واتباع إرشادات سلامة الغذاء.
ويعد داء السيكلوسبورا من الأمراض المعوية التي تظهر أعراضها عادة بعد أسبوع إلى أسبوعين من الإصابة، وتشمل الإسهال المائي، والتقلصات، والغثيان، وفقدان الشهية، والتعب، وارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة.