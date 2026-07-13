ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1873 إصابة

photo 2026 07 13 11 44 04 ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1873 إصابة
رويترز

كينشاسا-سانا

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1873 حالة.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية قولها في آخر تحديث بشأن تفشي المرض في البلاد مساء أمس الأحد: “إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 1873، توفي منها 672 حالة”.

وكانت السلطات الكونغولية أعلنت الجمعة الماضي، أن الفيروس أودى بحياة 648 شخصاً، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1830 حالة.

ويُعتقد أن فيروس إيبولا بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان ‏السلطات في الكونغو ‏الديمقراطية عن رصد أولى حالات ‏الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار ‏الماضي، ما تسبب ‏بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل ‌‏علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو ‏الصحة من نقص حاد ‏في المعدات الوقائية الأساسية ‏كالقفازات والكمامات‎.‎

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