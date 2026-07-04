دراسة أمريكية تكشف ارتباط استئصال اللوزتين بزيادة خطر التصلب ‏المتعدد لدى الأطفال

نيويورك-سانا

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كشفت دراسة أمريكية حديثة أن استئصال اللوزتين واللحمية لدى الأطفال قد ‏يزيد خطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد، في مفاجأة علمية تربط بين ‏جراحة شائعة وأحد أمراض المناعة الذاتية.‏

وأجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة الدكتورة جينا تشانغ من جامعة ‏كاليفورنيا، ونشرتها صحيفة “إزفيستيا” الروسية أمس الأول، حيث حلل ‏الباحثون بيانات 359 طفلاً مصاباً بالتصلب المتعدد، و560 طفلاً سليماً، ‏ووجدوا أن الأطفال الذين خضعوا لاستئصال اللوزتين أو اللحمية كانوا أكثر ‏عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 63%، كما ارتبطت الجراحة بمضاعفة ‏معدل الانتكاسات السنوية لدى المصابين.‏

ويرى الباحثون أن اللوزتين واللحمية تشكلان الخزان الرئيسي لفيروس “‏إبشتاين بار” في الجسم، وهو فيروس شائع يصيب معظم الناس دون ‏أعراض لكنه يرتبط بزيادة خطر التصلب المتعدد، ويعتقد أن استئصالهما قد ‏يخل بالتوازن المناعي، ما يضعف دفاعات الجسم ويزيد احتمالية نشاط ‏المرض لدى من لديهم استعداد وراثي له.‏

ويؤكد الخبراء أن هذه النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، بل تشير إلى ‏وجود ارتباط إحصائي فقط، داعين إلى إجراء مزيد من الدراسات مستقبلاً ‏لتوضيح الآليات الدقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار عمر الطفل عند إجراء ‏الجراحة والأسباب الطبية التي دعت إليها.‏