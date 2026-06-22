الصحة السورية تعلن إطلاق حملة “شفاء 4” الطبية وفتح باب التسجيل للمرضى

دمشق-سانا

حددت وزارة الصحة، يوم الـ 5 من تموز القادم موعداً لإطلاق حملة “شفاء 4” الطبية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفريق شفاء الطبي “Shifa Med” ومنظمة “MedGlobal”، وذلك في عدد من المحافظات، وتستمر حتى الـ 28 من آب المقبل.

وذكرت الوزارة اليوم الأحد أن الحملة تغطي التكاليف الطبية لـ 14 اختصاصاً جراحياً، تشمل الجراحة القلبية، الجراحة العصبية، الداخلية القلبية، الجراحة الوعائية، الجراحة النسائية، جراحة عينية، الجراحة الصدرية، جراحة الأطفال، الداخلية العصبية، الداخلية الهضمية، جراحة المسالك البولية، إضافة إلى “الجراحة العامة وجراحة الأورام”، والجراحة الترميمية وجراحة اليد.



كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام المرضى الراغبين بالاستفادة من خدمات الحملة، وذلك عبر الرابط الرسمي:

وكانت وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، أطلقتا العام الماضي حملة “شفاء 3” لتقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً في سوريا تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”، وذلك في المشفى الوطني الجامعي بدمشق.