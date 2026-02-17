لجنة لدمج القطاع الصحي في الحسكة ضمن هيكلية وزارة الصحة

الحسكة-سانا

شكّل محافظ الحسكة نور الدين عيسى أحمد لجنةً تضم عدداً من الأطباء في المحافظة، للعمل على دمج القطاع الصحي فيها ضمن هيكلية وزارة الصحة.

وتضم اللجنة وفق القرار مدير صحة الحسكة الدكتور خالد الخالد رئيساً، والدكتور ممو خليل محمد، والدكتورة مريم عبد الرحمن أعضاءً.

وقال رئيس اللجنة في تصريح لمراسل سانا: “إن تنفيذ إجراءات دمج القطاع الصحي في المحافظة سيتم وفق هيكلية وزارة الصحة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة”.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاتفاق الذي أعلنت الحكومة السورية التوصل إليه مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في الثلاثين من الشهر الماضي، والذي ينص على وقف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.