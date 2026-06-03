بدء الامتحانات النهائية لمدارس التمريض بمشاركة نحو 3000 طالب

محافظات-سانا

انطلقت في مختلف المحافظات أمس الثلاثاء الامتحانات النهائية لطلاب مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة، بمشاركة نحو 3000 طالب وطالبة، موزعين على سنوات الدراسة الثلاث.

وأوضح مدير المهن الصحية في وزارة الصحة دريد الرحمون في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الامتحانات تُجرى على مرحلتين، تشمل الأولى الاختبارات العملية والنظرية، فيما تتضمن الثانية امتحان “الكولكيوم” المؤهل للتخرج، بهدف تقييم كفاءة الطلاب، وتأهيلهم للانخراط في العمل ضمن المنشآت الصحية التابعة للوزارة.

وأشار الرحمون إلى أن الامتحانات العملية بدأت أمس وتستمر حتى الخامس عشر من حزيران الجاري، على أن تنطلق الامتحانات النظرية مطلع الشهر السابع، يليها امتحان الكولكيوم الموحد، مبيناً أن العملية الامتحانية تُنفذ في جميع مدارس التمريض بالمحافظات دون استثناء ووفق الأصول المعتمدة.

ولفت إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات يبلغ نحو ألف طالب سنوياً في كل صف دراسي، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة 3000 طالب على مستوى سوريا، مؤكداً أن الخريجين الناجحين سيلتحقون مباشرة بالعمل ضمن وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة اتخذت خطوات عملية للنهوض بواقع التمريض منها تحديث المناهج التعليمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وتحسين الظروف المهنية للعاملين، إلى جانب إعداد تشريعات وقوانين تسهم في تعزيز دور التمريض بوصفه إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية.