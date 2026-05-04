بنك الدم في حماة يواصل تأمين وحدات الدم للمشافي ويعزّز التبرع الطوعي لدعم المرضى

حماة-سانا

يواصل بنك الدم في حماة أداء دور محوري في دعم المنظومة الصحية من خلال تأمين وحدات الدم ومكوناته للمشافي والمراكز الطبية، باعتباره حلقة الوصل الأساسية بين المتبرعين والمرضى الذين يحتاجون الدم في الحالات الإسعافية والعمليات الجراحية، وعلاج الأمراض المزمنة.

وأوضحت مديرة بنك الدم في حماة الدكتورة أسيل الحافظ في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن البنك يزوّد المشافي العامة والخاصة بجميع مكونات الدم، ويقدّمها مجاناً لمرضى التلاسيميا وغسيل الكلى والسرطانات في المشافي العامة، مؤكدةً أن كل وحدة دموية تُصرف بعد إجراء الفحوص اللازمة، والتأكد من سلامتها بنسبة 100 بالمئة.

وبيّنت الحافظ أن البنك يعتمد على المتبرعين طوعاً وطلاب الجامعات والمجندين بعد تحديد زمرهم الدموية، مشددةً على أهمية التبرع المستمر لضمان توفر رصيد آمن من مختلف الزمر.

وذكر المواطن علي حلواني أنه يحرص على التبرع بشكل دوري لما له من فوائد صحية وتنشيطية، داعياً الجميع إلى التبرع طوعاً للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى.

كما أشارت خريجة كلية الهندسة نانسي عوض إلى أن التبرع بالدم واجب إنساني ووطني يسهم في مساعدة المحتاجين، وتجديد خلايا الدم لدى المتبرع.

وتسهم حملات التبرع التي تنظمها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية في رفد بنك الدم بمختلف الزمر، تعزيزاً للدور الإنساني والوطني في دعم المرضى، وتأمين احتياجات المشافي.