الجيش الأمريكي يعلن مقتل شخصين بضربة استهدفت زورقاً في البحر الكاريبي

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، مقتل شخصين جراء ضربة استهدفت زورقاً يُشتبه بتهريبه المخدرات في البحر الكاريبي.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم)، في بيان وفق وكالة فرانس برس: إن الزورق “كان يبحر على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في منطقة الكاريبي”.

وأضافت: إن الضربة أسفرت عن مقتل شخصين، فيما نجا ستة آخرون من غرق الزورق، دون تقديم تفاصيل عن حالتهم أو عن خطط إنقاذ محتملة لهم.

وارتفع عدد قتلى العمليات الأمريكية في البحر الكاريبي إلى 206 أشخاص منذ انطلاقها في أيلول الماضي، لمكافحة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر.