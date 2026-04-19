وفد وزارة العدل يزور سجن “علّايا” في القامشلي ضمن مسار إعادة تفعيل منظومة العدالة بالحسكة

الحسكة-سانا

زار وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة، وبمرافقة الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، وقيادة الأمن الداخلي في الحسكة، سجن “علّايا” بمدينة القامشلي، وذلك في إطار إجراءات استلام إدارة السجون وربطها بالمنظومة القضائية التابعة لوزارة العدل.

وأوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، في تصريح نشرته مديرية إعلام الحسكة، تفاصيل الزيارة التي شملت سلسلة من المحطات المهمة في المحافظة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن خطوات إعادة تفعيل منظومة العدالة واستئناف العمل القضائي في المنطقة

وبين الهلالي أن الوفد التقى محافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد، كما تفقد قصر العدل في المحافظة للوقوف على جاهزيته تمهيداً لإعادة تأهيله وافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يتيح إعادة تشغيل المرافق القضائية بشكل كامل.

وأضاف أن إدارة السجون كانت جزءاً أساسياً من الترتيبات الجارية، حيث تم استلام سجن الحسكة المركزي إلى جانب سجن “علّايا” في القامشلي، لافتاً إلى أن الأخير شبه فارغ حالياً ويجري العمل على إعادة تأهيله ليكون جاهزاً للاستخدام وفق المعايير المعتمدة.

وأكد الهلالي أن هذه الخطوات تعكس مؤشرات إيجابية على تقدم مسار الدمج وإعادة تنظيم المؤسسات العدلية في محافظة الحسكة، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين.

