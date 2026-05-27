الصحة العالمية تحذر من تفاقم تفشي إيبولا بسبب الحرب في كونغو الديمقراطية‎ ‎

جنيف-سانا‏

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من أن الحرب الدائرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعرقل بشكل خطير ‏جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا‎.‎

ونقلت فرانس برس عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قوله عبر منصة “إكس”: إن شرق الكونغو ‏الديمقراطية يواجه “كارثة تتمثل في تصادم المرض مع النزاع”، مشيراً إلى أن تفشي إيبولا في مقاطعة إيتوري تجاوز ‏قدرات الاستجابة الحالية‎.‎

وأوضح غيبريسوس أن سلالة “بونديبوغيو” المنتشرة حالياً في الكونغو الديمقراطية لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج ‏معتمد، مؤكداً أن احتواء الفيروس يعتمد بشكل كامل على قدرة الفرق الإنسانية والطبية على الوصول إلى المناطق المصابة‎.‎

وأشار إلى أن الاشتباكات المسلحة تسببت بموجات نزوح واسعة، دفعت بالمخالطين إلى مخيمات مكتظة، كما أدت إلى ‏تعطيل ممرات الاحتواء الحيوية، ما يزيد من خطر انتشار العدوى‎.‎

وأضاف: إن العاملين في الخطوط الأمامية يواجهون مخاطر كبيرة، في وقت تجعل فيه الهجمات على المرافق الصحية ‏عمليات تتبع الإصابات والمخالطين شبه مستحيلة‎.‎

ودعا المدير العام للمنظمة جميع الأطراف المتحاربة إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، بما يضمن وصولاً آمناً ‏ومستداماً للفرق الطبية‎.‎

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 10 وفيات مؤكدة بفيروس إيبولا و220 حالة وفاة مشتبه بها منذ ‏منتصف أيار الجاري، إضافة إلى نحو 900 إصابة مشتبه بها منذ إعلان تفشي المرض في الـ 15 من أيار، بينما رجحت المنظمة ‏أن يكون الانتشار الفعلي للفيروس أوسع من الأرقام المعلنة‎.‎

وكانت المنظمة حذرت، يوم الجمعة الماضي، من أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى “مرتفع” إلى “مرتفع جداً”‎.‎