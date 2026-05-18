منظمة الصحة العالمية تبقي على تقييم “منخفض الخطورة” لفيروس هانتا

جنيف-سانا



أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تُبقي على تقييمها لتفشي فيروس هانتا باعتباره “منخفض الخطورة”، وذلك مع اقتراب السفينة السياحية التي ظهر فيها الفيروس من سواحل هولندا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان صادر عن المنظمة أنه “أُعيد تقييم المخاطر على الصحة العامة، بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ولا تزال المخاطر العالمية منخفضة”.



وأضافت المنظمة في بيانها: إنه “على الرغم من احتمال حدوث إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم المعرضين قبل تنفيذ تدابير الاحتواء، من المتوقع أن ينخفض خطر انتقال العدوى بعد النزول، وتنفيذ تدابير المراقبة”.



ومن المتوقع أن ترسو سفينة “إم في هونديوس” التي تشغلها شركة “أوشن وايد اكسبيديشنز” الهولندية في ميناء روتردام الهولندي منتصف نهار الإثنين، وفقاً لمسؤولين، قبل إنزال الركاب ال27 المتبقين على متنها، وبينهم 25 من أفراد الطاقم، واثنان من الطاقم الطبي، بعد الإعلان عن وفاة ثلاثة ركاب على متنها جراء إصابتهم بالفيروس.



ويُعد فيروس هانتا من الأمراض النادرة التي تنقلها القوارض، وقد يسبب مضاعفات تنفسية حادة، فيما لا يتوافر حتى الآن لقاح أو علاج نوعي للفيروس.