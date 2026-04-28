مشاريع طبية وتقنية مبتكرة لتعزيز القطاع الصحي المحلي في قمة الابتكار بجامعة دمشق‏‏

‌‏دمشق-سانا

‌‏قدم مبتكرون وطلاب وأطباء اختصاصيون اليوم الثلاثاء، مشاريع طبية وتقنية متطورة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم حلول ذكية للتحديات التي يواجهها القطاع الصحي محلياً، وذلك خلال فعالية “قمة الابتكار الصحي وتكامل الذكاء الاصطناعي”، التي نظمها فريق MedInvoVision الطلابي التطوعي المختص بالابتكار الطبي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وذلك في مدرج جامعة دمشق.

‏مساعد ذكي لتشخيص الأمراض الجلدية

‏وأوضحت المهندسة في الذكاء الاصطناعي مريم جمعة، في تصريح لـ سانا، أن مشروعها “AI Dermatology Assistant”، هو مساعد طبي ذكي مخصص للكشف المبكر عن الأمراض الجلدية، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الطبية وتوليد تقارير طبية كاملة.

‏وبينت جمعة، أن المشروع يعمل من خلال قيام الطبيب برفع صورة المرض الجلدي على الموقع الإلكتروني المخصص، ليقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بتحليل الصورة وتقديم تشخيص أولي وتصنيف الحالة الطبية، ثم توليد تقرير طبي متكامل يشمل المتابعة المقترحة والتوصيات اللازمة ومستوى خطورة الحالة.

‏ اقرأ بعيوني

‏بدوره، أشار وسيم كناكرية من ذوي الإعاقة البصرية، إلى أن مشروعه “اقرأ بعيوني”، الذي انطلق عام 2019 كمبادرة تطوعية وما زال مستمراً، يهدف إلى تحويل المحتوى المرئي إلى محتوى مسموع وملموس لخدمة الأشخاص المكفوفين، لافتاً إلى أن المبادرة توفر تسجيلات صوتية للكتب المدرسية والمناهج السورية والروايات والمحاضرات الجامعية، وتخدم المكفوفين في جميع أنحاء سوريا والوطن العربي.

‏وأوضح كناكرية، أنه يعمل مع فريقه على مشروع الوصف الصوتي للأفلام والمسلسلات، الذي يعد من أوائل المشاريع في العالم العربي، إضافة إلى تركيب أول مسار للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في سوريا، ويتكون من بلاطتين توجيهية وتحضيرية، الأولى توجه الكفيف للحركة إلى الأمام، والثانية تنبهه لاتخاذ قرار كصعود أو نزول الدرج، كما تم تصميم عصا بيضاء ذكية وفق المواصفات الأوروبية والأمريكية وتم توزيعها مجاناً على المكفوفين في جميع أنحاء سوريا.

‏محاكاة غرفة الطوارئ

‏أما الطالب رواد مصطفى أحد أعضاء الفريق، أكد أن مشروعه “محاكاة غرفة الطوارئ باستخدام مواد بسيطة”، يقدم نموذجاً لاستخدام الأدوات البسيطة والمتاحة في أي مكان مثل أكياس النايلون واللصاقات والإبر البسيطة، لحل المشكلات الطبية الطارئة.

‏وأوضح مصطفى، أنه في حالات الحروق من الدرجة الثالثة، يمكن استخدام كيس نايلون بعد غسل الحرق لمنع فقدان السوائل والبروتين، إلى حين الوصول إلى المستشفى، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار وتشجيع استخدام الموارد المتاحة لحل المشكلات الطبية قبل الوصول إلى المرافق الصحية المتطورة.