ورشة عمل في صحة حلب لدعم وتطوير القطاع الصحي في منطقتي السفيرة وتل الضمان

حلب-سانا

نظّمت مديرية الصحة في محافظة حلب، بالتعاون مع منظمة “Un Ponte Per” الإيطالية ومحافظة حلب، اليوم الإثنين، ورشة عمل في مبنى المديرية ضمن حملة “حلب ست الكل”، بهدف بحث سبل دعم وتطوير القطاع الصحي في منطقتي السفيرة وتل الضمان بريف المحافظة، بمشاركة عدد من المعنيين بالشأن الصحي.

وتناولت الورشة تقييم واقع الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية ضمن المنطقتين، وبحث آليات جدولة المراكز وتحديد نوعية الخدمات المطلوبة وفق الاحتياجات الفعلية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل الطبي وسبل تحسينه.

وأوضح مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة، في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة ركزت على مشروع إعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل 22 مركزاً صحياً في منطقتي السفيرة وتل الضمان، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأهالي، وبيّن أن المشروع يشمل أيضاً تحسين خدمات الصرف الصحي وتأمين المياه النظيفة للمراكز، إلى جانب تعزيز الحوكمة والإدارة الصحية.

وأضاف جمعة: إن المشروع يمتد على مدى ثلاث سنوات، بالتعاون بين وزارة الصحة ومديرية صحة حلب والجهات المحلية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

من جهته، أوضح استشاري الصحة العامة والنظم الصحية في منظمة “Un Ponte Per” الدكتور عاطف المغربي، أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع مديرية صحة حلب، ويهدف إلى إعادة تأهيل الخدمات الصحية وتعزيز الحوكمة المحلية في منطقتي السفيرة وتل الضمان، مشيراً إلى أن التمويل المخصص للمشروع يبلغ 7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ولفت المغربي إلى أن المشروع يركز على دعم الموارد البشرية والبنية التحتية وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والتطعيمات، مع اهتمام خاص بصحة الأم والطفل والخدمات الوقائية.

وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الصحي في ريف حلب، وتعزيز التعاون بين الجهات المحلية والمنظمات الدولية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.