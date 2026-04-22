نظام ذكاء اصطناعي مبتكر يشخّص 18 نوعاً من السرطان بدقة ومن عينات محدودة

بكين-سانا

طوّر فريق بحثي بقيادة جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا نظاماً متقدماً في مجال تحليل علم الأمراض يعتمد على الذكاء الاصطناعي، قادراً على تشخيص أنواع متعددة من السرطان باستخدام عدد محدود جداً من العينات، ومن دون الحاجة إلى عمليات تدريب إضافية معقدة.

وذكر موقع “medicalxpress” العلمي في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن النظام الجديد الذي يحمل اسم PRET يمثل نقلة نوعية في هذا المجال، إذ يستند إلى مفهوم “التعلم السياقي” المستخدم في معالجة اللغة، ليتم تطبيقه على الصور النسيجية، ما يتيح له التكيّف بسرعة مع أنواع جديدة من الأورام وتنفيذ مهام تشخيصية متعددة، بما في ذلك الكشف عن السرطان وتصنيفه، اعتماداً على عدد قليل من الشرائح.

وأظهرت الاختبارات، التي شملت بيانات من دول عديدة، أن النظام حقق دقة تشخيص تجاوزت 97 بالمئة في معظم المهام، فيما بلغت الدقة 100 بالمئة في بعض حالات فحص سرطان القولون والمستقيم، متفوقاً بذلك على متوسط أداء عدد من اختصاصيي علم الأمراض في المهام المعقدة.

ويتميّز هذا الابتكار بقدرته على تقليل الحاجة إلى كميات ضخمة من البيانات والتدريب المستمر، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط على الكوادر الطبية، وتعزيز فرص الحصول على تشخيص دقيق، ولا سيما في المناطق التي تعاني نقصاً في الاختصاصيين.

وجرى تطوير النظام بالتعاون مع مؤسسات طبية وبحثية مرموقة، من بينها كلية الطب في جامعة هارفارد، ونُشرت نتائجه في مجلة “Nature Cancer” العلمية، حيث أظهر تفوقاً على عدد من النماذج المعتمدة حالياً في هذا المجال.