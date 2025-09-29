جهاز الماموغرافي يعود للخدمة في مشفى درعا الوطني

درعا-سانا

أعاد مشفى درعا الوطني وضع جهاز التصوير الشعاعي (الماموغرافي) في الخدمة، بعد إصلاحه عقب توقف دام شهرين.

رئيسة دائرة الصحة الإنجابية في مديرية صحة درعا عائدة الطالب أوضحت في تصريح لسانا “أن الجهاز عاد للخدمة في فترة مثالية” للاستفادة منه في الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي الذي ينطلق مطلع تشرين الأول القادم.

وأضافت الطالب: إن لدى مديرية الصحة ثلاثة أجهزة ماموغرافي في مشافي درعا وإزرع ونوى، ستقدم خدمة مجانية للنساء خلال الشهر الوردي شهر التوعية بسرطان الثدي، داعيةً النساء فوق سن الأربعين لإجراء الفحص الشعاعي المجاني، وفحص الإيكو للنساء دون سن الأربعين عاماً.

ويساعد الفحص الشعاعي للثدي “الماموغرافي” في الكشف عن أي نمو أو كتلة في مراحلها الأولى، وقبل أن تصبح محسوسة أو ملموسة من قبل الطبيب أو المرأة نفسها، وبالتالي يعتبر من الوسائل الأساسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي قد تسهم في رفع نسبة الشفاء إلى 95 بالمئة.