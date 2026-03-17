إعادة افتتاح مركز اللج الصحي في ريف إدلب الغربي بعد تأهيله

إدلب-سانا

افتتحت مديرية صحة إدلب اليوم الثلاثاء المركز الصحي في قرية اللج الشمالي، التابعة لناحية محمبل في ريف إدلب الغربي، بعد الانتهاء من ترميمه وإعادة تأهيله، وذلك وسط حضور رسمي وشعبي من أهالي المنطقة.

وأوضح المدير الإداري لناحية محمبل، خالد الخالد في تصريح لمراسل سانا، أن المركز يقدم الخدمات الصحية في منطقة اللج والقرى المجاورة لها، ويخدم ما يقارب من 30 إلى 40 ألف نسمة في 20 قرية بريف محمبل الجنوبي وقسم من سهل الغاب والروج، وهناك خطة مستقبلية لتوسعة المركز وزيادة الخدمات الصحية التي يقدمها، لافتاً إلى وجود طبيب عام لاستقبال المرضى المصابين بمرض اللانشمانيا.

بدوره بيّن مدير مركز اللج الصحي محمد النمر في تصريح مماثل، أن المركز يضم أقسام الإسعاف والنسائية والأطفال إضافة إلى قسم العيادة العامة والصيدلة، مشيراً إلى أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة، ويقدم للمراجعين الأدوية بشكل مجاني.

بدورهم أبدى عدد من الأهالي عن ارتياحهم الكبير لافتتاح المركز، في قريتهم التي تفتقر لأدنى مستويات الخدمات الصحية والطبية، حيث يسهم المركز في تخفيف معاناة المرضى جراء التنقل والسفر، لأن أقرب مركز طبي للقرية في جسر الشغور يبعد حوالي 20 كم، لافتين إلى أن إعادة تفعيل المركز في القرية يوفر على الأهالي في المنطقة ثمن العلاج والأدوية فضلاً عن دوره في تعزيز الأمان والاطمئنان لديهم في الحالات المرضية الخطيرة والإسعافية والحوادث.

يشار إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطة مديرية صحة إدلب، لإعادة تأهيل البنى التحتية الطبية وإعادة تقديم الخدمات الصحية في كافة المناطق وخاصة للأهالي العائدين حديثاً.

وكان وزير الصحة مصعب العلي افتتح في الـ 10 من الشهر الجاري خمسة مراكز صحية في بلدات آفس، ومعر دبسة، والتح، ومعصران، وحيش، بريف إدلب، وذلك بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الأولية لكل المناطق