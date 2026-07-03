سلطنة عُمان تستنكر التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد موقفها الثابت ضد الإرهاب

مسقط-سانا

أدانت سلطنة عُمان اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بالعاصمة دمشق.

وجددت وزارة الخارجية العمانية في بيان على منصة “إكس” التأكيد على موقف السلطنة الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومُسبباته، معربة عن خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية وأسر الضحايا، مع أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق أمس الخميس عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 20 آخرين، وقوبل بإدانات عربية ودولية واسعة أكدت التضامن مع سوريا في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.

وأكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.