ندوات ومحاضرات في سلمية للتوعية بمرض السل وطرق الوقاية منه

حماة-سانا

أطلقت منطقة سلمية الصحية في ريف حماة اليوم الثلاثاء سلسلة محاضرات وندوات توعوية في عدد من مناطق المدينة وريفها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسل (الدرن) الذي يصادف الرابع والعشرين من آذار من كل عام.

وأوضحت المسؤولة عن مرض السل في منطقة سلمية الصحية صفا حسن لـ سانا، أن هذه الأنشطة تُنظم سنوياً بهدف رفع الوعي المجتمعي حول المرض، مشيرة إلى أن المحاضرات الحالية تستهدف العاملين في عدد من المؤسسات العامة لتعريفهم بطرق الوقاية وسبل الحد من انتشار العدوى.

ولفتت حسن إلى أن الندوات والمحاضرات تقدم شرحاً مفصلاً عن المرض وأعراضه وطرق انتشاره وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، كما تعرّف بالخدمات التي تقدمها المراكز الصحية من حيث التشخيص والعلاج.

من جهتها، أكدت المهندسة إيمان الإداري من الوحدة الإرشادية الزراعية في سلمية أهمية هذه المحاضرات، لكونها تسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول السل وتوضيح أساليب علاجه، لافتة إلى دورها في تعزيز الوعي الصحي لدى العاملين الذين يتعاملون يومياً مع عدد كبير من المواطنين.

يشار إلى أن مرض السل( الدرن) هو عدوى بكتيرية تُصيب الرئتين غالباً، ويمكن أن تؤثر أيضاً في أعضاء أخرى مثل الدماغ والعظام والكلى، وينتقل عبر الهواء عندما يطلق الشخص المصاب رذاذاً محمّلاً بالبكتيريا أثناء السعال أو العطاس أو حتى الكلام.

ووفق منظمة الصحة العالمية، أصيب بالسل نحو 10.7 ملايين شخص حول العالم في عام 2024، وتسبب في 1.23 مليون وفاة في العام نفسه.