صحة حلب تبحث مع منظمة إيطالية إعادة تأهيل 17 مركزاً صحياً في السفيرة وتل الضمان

حلب-سانا

ناقش مدير صحة حلب الدكتور محمد وجيه جمعة اليوم الخميس مع وفد منظمة UPP الإيطالية، خلال اجتماع عُقد في مبنى مجلس مدينة السفيرة بريف المحافظة، سبل تنفيذ مشروع دعم الصحة المتكاملة لمنطقتي السفيرة وتل الضمان، الذي يشمل إعادة تأهيل 17 مركزاً صحياً فيهما.

وأوضح جمعة في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع تنفذه المنظمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة في المنطقة لمدة ثلاث سنوات، تسبقها مرحلة تحضيرية تمتد ستة أشهر.

وأضاف: إن الشراكة مع منظمة UPP تهدف إلى إعادة إحياء الواقع الصحي لمدينة السفيرة بالكامل، على أن تنطلق أعمال المشروع مع بداية شهر آذار القادم.

وأشار جمعة إلى أن أهمية المشروع تكمن في إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها وتشغيلها، وتحسين أدائها نحو الأفضل، إلى جانب تطبيق نظام الإحالة والإسعاف، عبر تزويد المنطقة بسيارات إسعاف حديثة ونظام إحالة متكامل، وبيّن أن المراكز الصحية يتم تأهيلها بمستويات متعددة بما يعزز قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات نوعية وشاملة للمواطنين.

ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالتعاون مع فعاليات مجتمعية ومنظمات دولية؛ لتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي في المحافظة، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال إعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية.

ومنظمة UPP هي منظمة غير حكومية إيطالية دولية تأسست عام 1991، بهدف بناء جسور تضامن مع الشعوب المتضررة من النزاعات ودعم المدنيين، وتعمل في مجالات الدعم الإنساني والتنمية.