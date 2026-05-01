الملتقى الصيدلاني العلمي السوري يناقش سبل تطوير الصناعة الدوائية في يومه الثاني

دمشق-سانا

ركزت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الصيدلاني العلمي السوري الذي تقيمه نقابة صيادلة سوريا على مناقشة سبل تطوير الصناعات الدوائية وتعزيز جودتها في سوريا، وتعزيز منظومة الرقابة الدوائية، والتحديات التي تواجه هذا القطاع وسبل النهوض به، ولاسيما في مجال تأمين المواد الأولية.

وتناول المشاركون في جلسات الملتقى، اليوم الجمعة سبل تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية، وتدريب الكوادر الفنية في المعامل على المهارات الأساسية للتصنيع، ورفع وعي العاملين بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي، وتطوير الإجراءات التنظيمية والتحليلية الفنية لضمان جودة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وسلامتها وفعاليتها، وإجراء الدراسات العلمية اللازمة لتقييم فعاليتها وخاصة بعد طرحها في الأسواق.

تقييم فاعلية الأدوية

وأكدت عميدة كلية الصيدلة في جامعة دمشق، الدكتورة هند الزين، أن الملتقى شكّل منصة علمية مهمة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصيدلاني، والمشكلات العالمية التي نشأت في بعض الحالات نتيجة غياب الدقة أو ضعف التحقق العلمي.

وأشارت الزين إلى أن إجراء دراسات التكافؤ الحيوي تشكل ضمانة حقيقية لتقييم فاعلية الأدوية وسلامتها، حيث تعدّ إجراءً مهماً ينبغي على كل الشركات الدوائية اعتماده قبل طرح منتجاتها في الأسواق؛ لضمان مطابقة المستحضر محلي الصنع مع المستحضرات العالمية من حيث الكفاءة الحيوية والعلاجية، مبينة أن دقة هذه الدراسات تحمي المريض من الآثار الجانبية والضارة، وتضمن حصوله على أفضل النتائج العلاجية.

كما أشادت بالخطوات التي قطعتها شركات الأدوية الوطنية لإثبات جودة مستحضراتها عبر دراسات التكافؤ الحيوي، مؤكدة أن الالتزام بهذه المعايير العلمية من شأنه فتح آفاق التصدير أمام الدواء السوري للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

الالتزام بممارسات التصنيع الجيد

من جانبه، بيّن المدرس في كلية الصيدلة بجامعة إدلب، الدكتور مصطفى الدغيم، أن الارتقاء بمعايير الجودة في الصناعة الدوائية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع الصحي، مشدداً على أهمية الالتزام بممارسات التصنيع الجيد، بدءاً من اختيار المواد الأولية وتحليلها، وصولاً إلى ضبط جودة الأشكال الصيدلانية الجاهزة وضمان تخزينها وتوزيعها وفق الشروط المثالية.

وأكد الدغيم أهمية الجهود الحكومية في إعادة تقييم المعامل وتسهيل التوريدات عبر المعابر، ومتابعة الأضابير الفنية بما يدعم التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن قطاع الدواء يواجه تحديات عالمية تتعلق بتأمين المواد الأولية وتأخر شحنها نتيجة الظروف السياسية والأزمات الدولية الراهنة.

تعزيز الرقابة الدوائية

وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة الدوائية ومخاطر التعرض للمواد المخدرة، دعا نائب رئيس جامعة اللاذقية للشؤون العلمية والبحث العلمي، الدكتور محمد هارون، إلى تضافر الجهود الوطنية، بدءاً من الأسرة والمؤسسات التعليمية وصولاً إلى الجهات الحكومية، لضبط الحدود وملاحقة مصنعي ومروجي المخدرات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية دور الجهات الصحية في تأسيس مراكز متخصصة لعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم.

وتستمر فعاليات الملتقى الصيدلاني العلمي السوري المقام تحت شعار “نلتقي لنبتكر.. ونبحث لنرتقي” حتى يوم غد السبت حيث يناقش التحديات التي تواجه القطاع الدوائي، ويستعرض أحدث المستجدات في مجال الصيدلة، إلى جانب الأبحاث والدراسات العلمية، ومواءمة المخرجات الأكاديمية مع الاحتياجات الصناعية، بما يضمن استدامة الأمن الدوائي وتعزيز التنافسية العلمية للدواء المحلي في الأسواق الخارجية.