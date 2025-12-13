وزارة الصحة: سيارة الإسعاف في الفيديو أمام مشفى المواساة بدمشق خاصة وليست حكومية

دمشق-سانا

أوضحت وزارة الصحة السورية أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر أحد الأشخاص وهو يدخن النرجيلة داخل سيارة إسعاف أمام مشفى المواساة، لا يتعلق بأي من سيارات الإسعاف التابعة للوزارة أو لأي جهة حكومية أخرى، مؤكدة أن السيارة الظاهرة في الفيديو خاصة، وسيتم التعامل مع المخالف وفق القانون.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنها تتابع الموضوع بشكل مباشر، وتشكر المواطن الذي قام بتوثيق المخالفة، مشددة على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي تجاوزات مشابهة لتتم معالجتها بشكل فوري، كما شددت على أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفة من شأنها التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ تعمل حالياً على تعميم معايير نوعية لجميع الجهات العاملة في مجال الإسعاف، بهدف ضمان أفضل مستوى من الخدمة يليق بالمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يدخن النرجيلة داخل سيارة إسعاف أمام مشفى المواساة، ما أثار جدلاً واسعاً حول الالتزام بمعايير الخدمة الصحية.