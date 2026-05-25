تجهيزات طبية جديدة من صندوق التنمية السوري لدعم الحالات ‏الحرجة في مشفيين بدمشق

دمشق- سانا
أعلن صندوق التنمية السوري عن تزويد مشفيي دمشق “المجتهد” و”ابن النفيس” في محافظة دمشق، بتجهيزات طبية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي في سوريا.
وبين الصندوق عبر حسابه على منصة (X) اليوم الإثنين، أنه تم تزويد مشفى دمشق “المجتهد” بحاضنة أطفال جديدة، ومشفى ابن النفيس بجهاز منفسة جديد لدعم الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابةً أولية للاحتياج الطبي الذي حدّدته وزارة الصحة السورية، حيث عمل الصندوق على توظيف التبرعات العينية المتاحة لتغطية جزء من النقص الحاد في التجهيزات الطبية.
وأكد الصندوق أن هذه الخطوة، رغم بساطتها، تمنح حياة وتفتح باباً لأمل أكبر في دعم القطاع الصحي السوري.
وكان الصندوق أعلن في الـ 18 من أيار الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، خطة توزيع التخصيص الأول لمبلغ 15 مليون دولار من أموال التبرعات، بهدف توجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجاً والمناطق الأكثر تضرراً، بما يلبي الاحتياجات الأساسية، ويحول المساهمات والتبرعات إلى مشاريع داعمة للحياة وإعادة التعافي.