تجهيزات طبية جديدة من صندوق التنمية السوري لدعم الحالات ‏الحرجة في مشفيين بدمشق

دمشق- سانا

أعلن صندوق التنمية السوري عن تزويد مشفيي دمشق “المجتهد” ‏و”ابن النفيس” في محافظة دمشق، بتجهيزات طبية ضمن الجهود ‏المستمرة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي في سوريا.‏

وبين الصندوق عبر حسابه على منصة (‏X‏) اليوم الإثنين، أنه تم ‏تزويد مشفى دمشق “المجتهد” بحاضنة أطفال جديدة، ومشفى ابن ‏النفيس بجهاز منفسة جديد لدعم الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن ‏هذه الخطوة جاءت استجابةً أولية للاحتياج الطبي الذي حدّدته ‏وزارة الصحة السورية، حيث عمل الصندوق على توظيف ‏التبرعات العينية ‏المتاحة لتغطية جزء من النقص الحاد في التجهيزات الطبية.‏

وأكد الصندوق أن هذه الخطوة، رغم بساطتها، تمنح حياة وتفتح ‏باباً لأمل أكبر في دعم القطاع الصحي السوري.‏

وكان الصندوق أعلن في الـ 18 من أيار الجاري، بالتعاون ‏والتنسيق مع الوزارات المعنية، خطة توزيع التخصيص الأول ‏لمبلغ 15 مليون دولار من أموال التبرعات، بهدف توجيهها نحو ‏القطاعات الأكثر احتياجاً والمناطق الأكثر تضرراً، بما يلبي ‏الاحتياجات الأساسية، ويحول المساهمات والتبرعات إلى مشاريع ‏داعمة للحياة وإعادة التعافي.‏

