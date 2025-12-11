وزير الصحة السوري يبحث مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي سبل دعم القطاع الصحي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي “إنِيبِل”، برئاسة المديرة القطرية للوكالة في فلسطين والأردن هيدي باو، آفاق تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي في سوريا.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض الوزير العلي أبرز الاحتياجات الراهنة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المنشآت الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، ومعالجة النقص في الأدوية النوعية، ولا سيما أدوية السرطان والبيولوجية، إضافة إلى تطوير الكوادر الطبية وجذب الكفاءات السورية من الخارج، وأكد حرص الوزارة على بناء علاقات استراتيجية مستدامة مع مختلف الدول، تقوم على المنفعة المتبادلة والدعم الفني والتقني.

من جانبها، شددت باو على أن استراتيجية الوكالة تتوافق مع توجهات الوزارة، حيث تركز على تقديم الدعم الفني للمؤسسات والأفراد بما يخدم مصلحة الشعب السوري، وبناء شراكة استراتيجية تشمل الجوانب التشغيلية في القطاع الصحي، بما في ذلك إعادة الإعمار وتأهيل المستشفيات والكوادر وتوفير الأدوية.

يُذكر أن “إنِيبِل” هي الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، والمسؤولة عن تنفيذ سياسات التعاون الإنمائي الدولي إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتعمل في أكثر من 20 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط.