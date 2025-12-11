وزير الصحة السوري يبحث مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي سبل دعم القطاع الصحي

IMG 1959 1 وزير الصحة السوري يبحث مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي سبل دعم القطاع الصحي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي “إنِيبِل”، برئاسة المديرة القطرية للوكالة في فلسطين والأردن هيدي باو، آفاق تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي في سوريا.

IMG 1968 وزير الصحة السوري يبحث مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي سبل دعم القطاع الصحي

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض الوزير العلي أبرز الاحتياجات الراهنة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المنشآت الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، ومعالجة النقص في الأدوية النوعية، ولا سيما أدوية السرطان والبيولوجية، إضافة إلى تطوير الكوادر الطبية وجذب الكفاءات السورية من الخارج، وأكد حرص الوزارة على بناء علاقات استراتيجية مستدامة مع مختلف الدول، تقوم على المنفعة المتبادلة والدعم الفني والتقني.

من جانبها، شددت باو على أن استراتيجية الوكالة تتوافق مع توجهات الوزارة، حيث تركز على تقديم الدعم الفني للمؤسسات والأفراد بما يخدم مصلحة الشعب السوري، وبناء شراكة استراتيجية تشمل الجوانب التشغيلية في القطاع الصحي، بما في ذلك إعادة الإعمار وتأهيل المستشفيات والكوادر وتوفير الأدوية.

يُذكر أن “إنِيبِل” هي الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، والمسؤولة عن تنفيذ سياسات التعاون الإنمائي الدولي إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتعمل في أكثر من 20 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

IMG 1966 1 وزير الصحة السوري يبحث مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي سبل دعم القطاع الصحي
ندوة توعوية في القنيطرة حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي
الصحّة السورية تخصص 28 سيارة إسعاف لمحافظة درعا استجابة لأحداث السويداء
الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون المشترك
بالتزامن مع اليوم الدولي للتمريض… الصحة تكرم عدداً من الممرضين والممرضات
حملات توعية للحد من انتشار الأمراض المعدية في قرى وبلدات ريف درعا الغربي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك