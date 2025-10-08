افتتاح قسم غسيل كلية الأطفال بمشفى دمشق

دمشق-سانا

افتتحت وزارة الصحة اليوم قسم غسيل كلية الأطفال في مشفى دمشق “المجتهد” بطاقة استيعابية تصل إلى 6 أسرة، وذلك بحضور محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي.

المحافظ أوضح خلال الافتتاح أن هذا القسم سيساعد في توزيع الضغط على المشافي واستقبال عدد أكبر من المرضى، الأمر الذي سيسهم في تغيير مسار حياة الطفل ومنحه الحياة التي يستحقها كونه مستقبل سوريا.

ولفت إلى أهمية تعاون المجتمع المحلي مع المؤسسات الحكومية للنهوض بواقع الخدمات المقدمة، مؤكداً الحرص على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الصحي كونه من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

بدوره بين معاون وزير الصحة الدكتور عبدو محلي أن الافتتاح يأتي ضمن خطة الوزارة في توسيع قدرات المشافي على تقديم خدمة غسيل الكلية للمرضى وتأمين كامل المستلزمات للجلسات، لافتاً إلى أن هذا القسم هو بادرة أمل لجميع المرضى بتحسين الخدمات المقدمة.

مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش أكد السعي لتقديم خدمات نوعية لجميع المواطنين، مبيناً أن عدد أجهزة غسيل الكلية التي تم رفدها حديثاً إلى مشافي دمشق 80 جهازاً، ويتم العمل لزيادة العدد ليصل إلى 140 جهازاً.

من جانبه أشار مدير المشفى الدكتور توفيق حسابا إلى أن المشفى يخدم حالياً 8 أطفال، لافتاً إلى أن القدرة الاستيعابية للقسم تصل إلى تخديم 24 طفلاً، مبيناً أن افتتاح هذا القسم هو دليل على بدء تعافي القطاع الصحي وتحسين مستوى الاستجابة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى، متوجهاً بالشكر للكوادر الصحية التي تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات التي تليق بالمرضى.