الصحة تتسلم دفعة ثانية من الأدوية الحيوية المخصصة للأمراض المزمنة والسرطان

دمشق-سانا

تسلّمت وزارة الصحة اليوم الأربعاء الدفعة الثانية من الأدوية الحيوية المخصّصة لعلاج الأمراض المزمنة، والمورّدة من عدة جهات بموجب أكثر من عشرة عقود شراء ضمن برنامج الأمراض السارية وغير السارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمرضى.

وأوضح مدير الإمداد في وزارة الصحة، الدكتور بكور البكور، في تصريح لمراسلة سانا، أن الدفعة تشمل مثبطات المناعة وأدوية علاج أمراض الدم والسرطان والتصلب اللويحي، إضافة إلى أدوية التخدير.

وبيّن البكور أن الوزارة تواصل العمل على تأمين الأدوية الأساسية والنوعية، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، والتخفيف من أعباء المرض، وضمان توفر العلاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وأشار إلى أن مديرية الإمداد تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للتخزين الجيد، ولا سيما للأدوية التي تتطلب شروط تبريد خاصة، بما يضمن الحفاظ على جودتها، إضافة إلى توزيعها على المراكز التخصصية والمشافي وفق الاحتياجات والخطط المعتمدة من قبل البرامج الصحية، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة في مختلف المحافظات.

ولفت البكور إلى أن وزارة الصحة تعمل حالياً على إعداد المناقصات الخاصة بالشراء المركزي للاحتياجات الدوائية لعام 2026، على أن يتم توريد الأدوية خلال الأشهر القادمة على شكل دفعات، مع الحرص على عدم حدوث أي انقطاع في الأدوية الأساسية والنوعية في المشافي والمراكز الصحية.

وتسلمت وزارة الصحة في الـ 18 من شباط الماضي، الدفعة الأولى من الأدوية النوعية ضمن برنامج الأمراض السارية وغير السارية، وباشرت بتوزيعها على المراكز التخصصية والمشافي في مختلف المحافظات السورية.

وتعمل الوزارة على توفير الأدوية النوعية، ولا سيما أدوية الأورام والعلاجات البيولوجية، والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية لضمان استمرارية التوريد وسلامة الدواء.

