إعادة افتتاح قسم الحروق في مشفى دمشق

دمشق-سانا

أعادت وزارة الصحة اليوم افتتاح قسم الحروق والجراحة التجميلية في مشفى دمشق “المجتهد”، وذلك بعد إعادة تأهيله بدعم من منظمة أطباء بلا حدود.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد رئيس شعبة الجراحة التجميلية والحروق في مشفى دمشق عماد الشباك أن ترميم القسم يشمل تأهيل المعدات الطبية مثل المنافس والمغاطس، وإصلاح البنى التحتية، وتجهيز الشعبة بأسرّة يصل عددها إلى ستة عشر سريراً “ثلاثة عشر منها في قسم الحروق وثلاثة في العناية المشددة”، إضافة إلى تكييف الغرف على مدار الـ 24 ساعة، مشيراً إلى أن المشفى حريص على أن تتم كل الإجراءات والإسعافات والاستشارات بأسرع ما يمكن لضمان سلامة المرضى.

بدوره أكد مدير الصحة وائل دغمش أهمية افتتاح قسم الحروق والجراحة التجميلية لسد العجز الحاصل في القطاع الصحي.

ولفت منسق مشاريع الحروق في منظمة أطباء بلا حدود أحمد رحمو إلى أنه بعد إجراء تقييم شامل على أقسام الحروق في سوريا، تم التركيز على خمسة مشافٍ أساسية، في دمشق “المواساة والمجتهد”، وفي حلب “الرازي”، ومشفى دير الزور الوطني، ومشفى طرطوس الوطني، مشدداً على أهمية تأمين الخدمة والرعاية الطبية الأساسية للمريض ورفع جودة الخدمات الصحية.

وأشار رحمو إلى تقديم مشروع يتألف من ثلاث مراحل يتضمن ترميم البنية التحتية لأقسام الحروق في المشافي الخمسة، وتزويدها بالأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية اللازمة، ومن ثم التعاون لرفع مستوى الكوادر الطبية والتمريضية.

من جهته أوضح مدير المشافي العامة بوزارة الصحة سنان سيفو إلى أنه منذ التحرير تم إجراء دراسة شاملة لجميع المشافي في سوريا، وجمع المعلومات اللازمة لوضع خطة وفق أولويات الوزارة، داعياً المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المحلي إلى مد يد المساعدة لرفع مستوى القطاع الصحي.