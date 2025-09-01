الصحة وأوسلو تطلقان دورة DHIS2 لتعزيز تحليل البيانات الصحية رقمياً

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة السورية بالتعاون مع جامعة أوسلو دورة تدريبية متخصصة حول استخدام نظام DHIS2 لجمع وتحليل البيانات الصحية، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

وتستهدف الدورة أقسام إدارة المعلومات والإحصاء والرعاية الصحية الأولية، بهدف رفع كفاءة العاملين في التعامل مع البيانات التجميعية إلكترونياً.

تدريبات عملية على التحقق والتحليل باستخدام أدوات DHIS2

يتلقى المشاركون تدريبات مكثفة على مدى ثلاثة أيام تشمل إدخال البيانات عبر تطبيق Data Entry، واستخدام أدوات التحقق من الجودة، وتحليل البيانات عبر تطبيق الخرائط، كما يتعرف المتدربون على كيفية إنشاء الرسوم البيانية ومشاركتها لتعزيز اتخاذ القرار.

منصة DHIS2: أداة مفتوحة المصدر تخدم الصحة والتعليم

يُعد نظام DHIS2 منصة برمجية مجانية ومفتوحة المصدر، تُستخدم عالمياً في إدارة المعلومات الصحية والتعليمية، ويؤكد مدير الفريق التقني للمنطقة عبد الرحمن عبد الكافي أن الدورة تمنح المشاركين نظرة شاملة حول إمكانيات النظام في دعم السياسات الصحية عبر تحليل ومشاركة البيانات.

وتُجسد هذه الدورة خطوة إستراتيجية نحو بناء نظام صحي رقمي أكثر كفاءة واستدامة، بالتعاون الأكاديمي والتقني، وتتعزز قدرات الكوادر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ومع DHIS2، تفتح وزارة الصحة نافذة جديدة نحو مستقبل أكثر ذكاءً في إدارة المعلومات.