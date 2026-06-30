اجتماع بين الموارد المائية بطرطوس ومؤسسة الآغا خان ‏لاستكمال تصاميم مشروعات الري

طرطوس-سانا‏

تابعت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس ومؤسسة الآغا ‏خان للتنمية، المراحل النهائية لإعداد التصميمات الفنية الخاصة ‏بعدد من مشروعات الري الصغيرة المزمع تنفيذها في قرى سبة ‏والمعمورة وبغمليخ وجماسة قبلية بريف المحافظة، وذلك ضمن ‏مشروع دعم سبل العيش والتعافي في المناطق الجبلية‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أنه ‏جرى خلال اجتماع فني في مبنى المديرية برئاسة مدير عام ‏الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد محرز، وبمشاركة ‏الكادر الفني المختص ووفد المؤسسة برئاسة المهندسة رغداء ‏قبيلي، استعراض ما أُنجز من دراسات ومخططات تنفيذية وكشوف ‏تقديرية بعد استكمال المسوحات الطبوغرافية للمواقع المستهدفة‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن المجتمعين ناقشوا الملاحظات الفنية ‏الواردة على الدراسات، حيث ستعمل كوادر المديرية على إدخال ‏التعديلات المتفق عليها لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً ‏للإعلان عن تنفيذ المشروعات في أقرب وقت‎.‎

وتأتي هذه المشروعات استجابةً لاحتياجات جمعيات مستخدمي ‏المياه في القرى المستهدفة بريف طرطوس، وبهدف دعم الإنتاج ‏الزراعي، وتطوير شبكات الري وتحسين سبل العيش في المناطق ‏الريفية‎.‎

يذكر أن جمعيات مستخدمي المياه في محافظة طرطوس تشكل ‏كيانات أهلية، تهدف إلى تنظيم عمليات السقاية وترشيد الاستهلاك ‏وتحقيق عدالة التوزيع‎.‎