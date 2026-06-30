اجتماع بين الموارد المائية بطرطوس ومؤسسة الآغا خان ‏لاستكمال تصاميم مشروعات الري

طرطوس-سانا
تابعت مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس ومؤسسة الآغا خان للتنمية، المراحل النهائية لإعداد التصميمات الفنية الخاصة بعدد من مشروعات الري الصغيرة المزمع تنفيذها في قرى سبة والمعمورة وبغمليخ وجماسة قبلية بريف المحافظة، وذلك ضمن مشروع دعم سبل العيش والتعافي في المناطق الجبلية.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال اجتماع فني في مبنى المديرية برئاسة مدير عام الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد محرز، وبمشاركة الكادر الفني المختص ووفد المؤسسة برئاسة المهندسة رغداء قبيلي، استعراض ما أُنجز من دراسات ومخططات تنفيذية وكشوف تقديرية بعد استكمال المسوحات الطبوغرافية للمواقع المستهدفة.
وأشارت الوزارة إلى أن المجتمعين ناقشوا الملاحظات الفنية الواردة على الدراسات، حيث ستعمل كوادر المديرية على إدخال التعديلات المتفق عليها لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً للإعلان عن تنفيذ المشروعات في أقرب وقت.
وتأتي هذه المشروعات استجابةً لاحتياجات جمعيات مستخدمي المياه في القرى المستهدفة بريف طرطوس، وبهدف دعم الإنتاج الزراعي، وتطوير شبكات الري وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
يذكر أن جمعيات مستخدمي المياه في محافظة طرطوس تشكل كيانات أهلية، تهدف إلى تنظيم عمليات السقاية وترشيد الاستهلاك وتحقيق عدالة التوزيع.