مدير الطوارئ في دير الزور: تواصل تدعيم جسر العشارة جراء ارتفاع منسوب مياه الفرات

دير الزور-سانا
أعلن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور زياد العبود اليوم الخميس، أن الورشات المختصة بالتعاون مع المجتمع المدني، تواصل أعمال تدعيم جسر العشارة شرق دير الزور، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وما تسبب به من أضرار طفيفة في الجسر.
وبيّن العبود في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال التدعيم تُنفذ باستخدام الأتربة والردميات بهدف تعزيز متانة الجسر وحمايته من أي مخاطر محتملة، مؤكداً أن الجسر جُهّز بالشكل الأمثل لضمان سلامته واستمرار حركة العبور عليه.
وأشار العبود إلى أن عدداً من الجسور في المحافظة خرجت عن الخدمة حالياً، وهي: جسر المدينة الترابي، وجسر المريعية الحربي، وجسر الميادين الترابي، إضافة إلى جسر حويجة صكر، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعلن أمس، أن الوزارة رفعت جاهزية فرقها بشكل كامل، للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور.