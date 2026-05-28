مدير الطوارئ في دير الزور: تواصل تدعيم جسر العشارة جراء ارتفاع منسوب مياه الفرات

دير الزور-سانا‏

أعلن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة دير الزور زياد العبود اليوم الخميس، أن الورشات المختصة ‏بالتعاون مع المجتمع المدني، تواصل أعمال تدعيم جسر العشارة شرق دير الزور، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر ‏الفرات، وما تسبب به من أضرار طفيفة في الجسر‎.‎

وبيّن العبود في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال التدعيم تُنفذ باستخدام الأتربة والردميات بهدف تعزيز متانة الجسر وحمايته ‏من أي مخاطر محتملة، مؤكداً أن الجسر جُهّز بالشكل الأمثل لضمان سلامته واستمرار حركة العبور عليه‎.‎

وأشار العبود إلى أن عدداً من الجسور في المحافظة خرجت عن الخدمة حالياً، وهي: جسر المدينة الترابي، وجسر المريعية ‏الحربي، وجسر الميادين الترابي، إضافة إلى جسر حويجة صكر، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه‎.‎

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعلن أمس، ‌‏أن الوزارة رفعت ‏جاهزية فرقها بشكل كامل، للتعامل مع ‏ارتفاع ‌‏منسوب مياه نهر الفرات في ‏محافظتي الرقة ودير الزور‎.‎