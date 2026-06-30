وفد أوروبي يطلع على واقع واحتياجات القطاع الصحي في اللاذقية

IMG 8423 Copy وفد أوروبي يطلع على واقع واحتياجات القطاع الصحي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

اطلع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا برئاسة رئيس البعثة ميخائيل أونماخت، ومديرة المشاريع والبرامج كارولينا لاجيفكا، اليوم الثلاثاء على واقع القطاع الصحي واحتياجاته في محافظة اللاذقية، وذلك خلال جولة ميدانية إلى مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب.

وأكد مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا في تصريح للصحفيين، أن الزيارة تهدف إلى تعريف الوفد الأوروبي بالواقع الصحي وأبرز الاحتياجات، ولا سيما في المستشفيات، بما يسهم في تحديد أولويات الدعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار آغا إلى أن الوفد اطّلع خلال جولته على واقع العمل في المستشفى والتجهيزات الطبية المتوفرة، والتقى الكادر الصحي، واستمع إلى أبرز الاحتياجات المتعلقة بالأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية.

ولفت آغا إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم القطاع الصحي وتطوير خدماته، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة عن خطوات عملية تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أوضح مدير مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب الدكتور محمد كدرو، أن القطاع الصحي في سوريا واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، انعكست على نقص الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية، ما أثر في قدرة المستشفيات على تلبية احتياجات المرضى، مشيراً إلى حاجة المستشفى لتحديث تجهيزاته وتأمين أجهزة طبية حديثة تواكب التطورات العلاجية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي في إطار مساعي وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف تقييم الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية، وتوجيه الدعم نحو الأولويات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية، ولا سيما في المستشفيات التخصصية التي تخدم شريحة واسعة من المرضى، ولا سيما بعد سنوات من التحديات التي أثّرت في البنية التحتية الطبية، وأدت إلى نقص في الأجهزة والمستلزمات والأدوية.

IMG 8409 Copy وفد أوروبي يطلع على واقع واحتياجات القطاع الصحي في اللاذقية
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